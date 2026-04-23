Комиссии в Ощадбанке в мае: что будет бесплатным для пенсионеров

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE

В государственном "Ощадбанке" предусмотрена специальная процедура оформления пенсий на карточные счета. Такой способ получения выплат на заслуженном отдыхе имеет ряд преимуществ, в частности в вопросе сниженных комиссий за различные услуги.

Какие будут действовать основные комиссии для карт Ощадбанка в мае

Госфинучреждение "Ощадбанк" является одним из уполномоченных банков, через которые разрешается осуществлять различные выплаты пенсий и соцпомощи от государства.

Как отмечают в финучреждении, карточки Ощадбанка предусмотрены для получения соцпомощи, пенсий или других целевых поступлений.

В частности, способ получения выплат пенсий и социальной помощи на карты дает гражданам возможность иметь круглосуточный доступ ко всем услугам банка.

Читайте также:

Комиссии за сервисы для карт, куда поступают соответствующие выплаты, частично снижены, а иногда отсутствуют вовсе. В частности, в мае сохранится право снимать деньги без комиссии.

Так, для "Карты для выплат" предусмотрено бесплатное получение наличных для пенсионеров и получателей соцпомощи. Также, согласно правилам, не взимается плата за оформление военной пенсии и предусмотрено бесплатное обслуживание.

В частности, комиссия за получение наличных следующая:

через банкоматы Ощадбанка — бесплатно;

через банкоматы других банков до 10 тыс. грн/мес. — бесплатно, более чем лимит — 1% от суммы +5 грн;

через банкоматы за пределами страны — 1,5 % от суммы + 35.00 грн.

Будет действовать меньшая комиссия при расчете за коммунальные услуги через мобильное приложение в зависимости от соглашения с поставщиками.

Как оформить пенсию на карты Ощадбанка

Чтобы начать получать пенсии на карту Ощадбанка, необходимо выполнить несколько шагов процедуры оформления. Сначала надо проверить собственный стаж на портале Пенсионного фонда. Для этого нужно авторизоваться/зарегистрироваться в личном кабинете на сайте ПФУ через электронную подпись (ЭЦП) Ощадбанка. Там будет доступна информация о стаже.

После этого необходимо подать пакет документов в Ощадбанк для назначения пенсии. Речь идет о:

заявлении установленной формы;

паспорте (оригинал/копии первой, второй и 11-й страницы);

идентификационный код (оригинал/копия);

документы с подтверждением стажа (трудовая книжка, диплом об образовании, справка из военкомата, свидетельство о рождении детей для женщин, учитывая конкретный тип выплат);

документы, подтверждающие наличие льгот;

две фотографии размером 4х6;

справку из банка с номером пенсионного счета (для выплат на карту).

Ранее Новини.LIVE рассказывали о правилах "ночного" лимита на переводы денег на карты Ощадбанка. Предусматривается запрет на финансовые операции выше 10 000 грн. Такой подход позволит избежать мошеннических списаний.

Еще Новини.LIVE писали, что клиенты могут самостоятельно выбрать тип оповещений от финучреждения: Push-оповещения в Мобильном Ощаде, Viber, SMS, е-почта. Для некоторых предусмотрены бесплатные аналоги.