Главная Финансы Переводы с карты на карту: какие лимиты действуют в Ощадбанке

Переводы с карты на карту: какие лимиты действуют в Ощадбанке

Дата публикации 24 апреля 2026 06:01
В Ощадбанке действуют лимиты на переводы с карты на карту: какие доступны суммы
Банковская карта Ощадбанка и деньги. Фото: Новини.LIVE

В апреле 2026 года в государственном "Ощадбанке" работают жесткие лимиты на денежные переводы. Фиксированные ограничения актуальны как для операций между картами, так и по реквизитам IBAN.

О том, какие разрешены суммы на соответствующие переводы, рассказывает сайт Новини.LIVE.

Ограничения на суммы карточных переводов в Ощадбанке

Украинцы, которые весной планируют воспользоваться возможностью осуществить крупные денежные переводы между картами, должны помнить о существовании лимитов на исходящие операции, утвержденные Национальным банком Украины (НБУ). На P2P-платежи в дальнейшем распространяются жесткие ограничения.

В рамках обеспечения прозрачности функционирования рынка платежных услуг для граждан предусмотрены фиксированные рамки на исходящие карточные переводы. В то же время, максимальные суммы на соответствующие операции отличаются.

По состоянию на апрель 2026 года действуют следующие ограничения для клиентов Ощадбанка:

  1. Для физических лиц низкой и средней группы риска — до 100 000 грн/мес;
  2. Для физлиц высокой группы риска — до 50 000 грн/мес.

Учитывая это, украинцам запрещено отправлять на другие банковские карты суммы, превышающие установленные пределы.

Соответствующие правила распространяются не только на P2P-платежи, но и на финансовые операции по реквизитам IBAN. Ранее в НБУ отмечали, что несмотря на действие ограничений, для большинства клиентов верхний предел будет неощутимым при пользовании счетами.

Кому можно обойти ограничения на переводы в Ощадбанке

Проблемы с лимитами касаются только граждан, у которых неподтверждены источники доходов. По статистике Нацбанка, львиная доля владельцев счетов не отправляет на чужие карты крупные суммы средств в 50 000 или более 100 000 грн в месяц.

Имея официальные доходы, строгих правил можно не бояться. Для этого необходимо подать в банк документы с подтверждением источников происхождения средств на счете для повышения лимита до необходимого уровня.

Речь идет о справках ОК-5 и ОК-7, которые необходимо отправить в электронной форме. Также поможет в увеличении максимальной суммы переводов представление налоговых деклараций и зарплатных сведений.

Как отметили в НБУ, соответствующие финансовые рамки призваны бороться с такими явлениями как дропы, теневая экономика, мошенничество и незадекларированные доходы. Есть ли ощутимые результаты в этом направлении, пока неизвестно. Однако об отмене лимитов в ближайшее время речь не идет.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что смягчений ограничений на финансовые операции по переводам в "Ощад24/7" не ожидается. В дальнейшем будут действовать лимиты с целью защиты от мошеннических схем.

Еще Новини.LIVE писали, какие предусматриваются комиссии на онлайн-платежи для клиентов государственного Ощадбанка. В частности, за переводы по реквизитам карты, выпущенной другим банком, взимается 1% +5 грн.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
