Оповещения в Ощадбанке: какие есть типы, выгоды и стоимость в 2026 году

Клиенты государственного "Ощадбанка" могут самостоятельно настраивать тип уведомлений об операциях по счету. Финучреждение взимает разные суммы за соответствующую услугу, также предусмотрены бесплатные аналоги в 2026 году.

Об этом говорится на сайте госбанка.

Варианты оповещений об операциях в Ощадбанке

По информации финучреждения, клиенты имеют право сами выбирать, какой тип уведомлений от банка получать. На выбор доступны следующие каналы: Push-уведомления в Мобильном Ощаде, Viber, SMS-сообщения, электронная почта.

В банке рассказали, как самостоятельно настроить способ информирования, в зависимости от выбранного варианта.

В приложении "Мобильный Ощад":

для этого надо зайти в приложение;

открыть настройки;

в главном меню нажать "Еще;

перейти в "Настройки";

выбрать опцию "Сообщения";

далее можно включить оповещения для каждой карты.

В чат-ботах Viber, Telegram или Facebook Ощадбанка:

чтобы активировать оповещения в чат-ботах, нужна авторизация;

далее в главном меню нужно выбрать "Мои счета";

перейти в раздел "Карта";

ввести последние четыре цифры необходимой карты;

перейти в "Настройки";

выбрать пункт "Сообщения";

выбрать "Операции";

указать тип оповещения: SMS, Push, E-mail или Viber;

если они подключены, то можно изменить канал.

В Контакт-центре банка:

Клиент должен позвонить с финансового номера в Контакт-центр Ощадбанка по номеру 0 800 210 800 (бесплатно по Украине). После чего:

оператору необходимо сообщить о желании подключить оповещение;

указать последние четыре цифры номера карты, к которой нужно подключить услугу;

подтвердить данные и выбрать канал для оповещений.

Через отделение Ощадбанка:

Гражданин может обратиться в любое банковское отделение в пределах региона, где был открыт счет. С собой необходимо взять паспорт. Там клиенту необходимо заполнить специальное заявление.

Для такого варианта, чтобы не ждать в очереди, можно записаться на сайте на конкретное время.

Оплата за информирование в Ощадбанке в 2026 году

В этом году выросла стоимость информирования по счету для некоторых банковских продуктов. Цены изменились:

в тарифном пакете "Моя карта";

в тарифном пакете "MORE"

в тарифном пакете "Детская карта".

Согласно новым правилам, стоимость в зависимости от канала оповещения теперь такая:

за SMS-сообщение — 40 грн вместо 25 грн/мес;

за Viber — 25 грн вместо 15 грн/мес.

В частности, Push-уведомления в приложении Ощадбанк остаются в дальнейшем бесплатными.

