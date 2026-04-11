Оповещения в Ощадбанке: какие есть типы, выгоды и стоимость в 2026 году

Настройка уведомлений от Ощадбанка: правила и цены
Клиенты государственного "Ощадбанка" могут самостоятельно настраивать тип уведомлений об операциях по счету. Финучреждение взимает разные суммы за соответствующую услугу, также предусмотрены бесплатные аналоги в 2026 году.
Об этом говорится на сайте госбанка, информируют Новини.LIVE.
Варианты оповещений об операциях в Ощадбанке
По информации финучреждения, клиенты имеют право сами выбирать, какой тип уведомлений от банка получать. На выбор доступны следующие каналы: Push-уведомления в Мобильном Ощаде, Viber, SMS-сообщения, электронная почта.
В банке рассказали, как самостоятельно настроить способ информирования, в зависимости от выбранного варианта.
В приложении "Мобильный Ощад":
- для этого надо зайти в приложение;
- открыть настройки;
- в главном меню нажать "Еще;
- перейти в "Настройки";
- выбрать опцию "Сообщения";
- далее можно включить оповещения для каждой карты.
В чат-ботах Viber, Telegram или Facebook Ощадбанка:
- чтобы активировать оповещения в чат-ботах, нужна авторизация;
- далее в главном меню нужно выбрать "Мои счета";
- перейти в раздел "Карта";
- ввести последние четыре цифры необходимой карты;
- перейти в "Настройки";
- выбрать пункт "Сообщения";
- выбрать "Операции";
- указать тип оповещения: SMS, Push, E-mail или Viber;
- если они подключены, то можно изменить канал.
В Контакт-центре банка:
Клиент должен позвонить с финансового номера в Контакт-центр Ощадбанка по номеру 0 800 210 800 (бесплатно по Украине). После чего:
- оператору необходимо сообщить о желании подключить оповещение;
- указать последние четыре цифры номера карты, к которой нужно подключить услугу;
- подтвердить данные и выбрать канал для оповещений.
Через отделение Ощадбанка:
Гражданин может обратиться в любое банковское отделение в пределах региона, где был открыт счет. С собой необходимо взять паспорт. Там клиенту необходимо заполнить специальное заявление.
Для такого варианта, чтобы не ждать в очереди, можно записаться на сайте на конкретное время.
Оплата за информирование в Ощадбанке в 2026 году
В этом году выросла стоимость информирования по счету для некоторых банковских продуктов. Цены изменились:
- в тарифном пакете "Моя карта";
- в тарифном пакете "MORE"
- в тарифном пакете "Детская карта".
Согласно новым правилам, стоимость в зависимости от канала оповещения теперь такая:
- за SMS-сообщение — 40 грн вместо 25 грн/мес;
- за Viber — 25 грн вместо 15 грн/мес.
В частности, Push-уведомления в приложении Ощадбанк остаются в дальнейшем бесплатными.
Читайте Новини.LIVE!