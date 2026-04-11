Настройка уведомлений от Ощадбанка: правила и цены

Дата публикации 11 апреля 2026 06:01
Оповещения в Ощадбанке: какие есть типы, выгоды и стоимость в 2026 году
Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного "Ощадбанка" могут самостоятельно настраивать тип уведомлений об операциях по счету. Финучреждение взимает разные суммы за соответствующую услугу, также предусмотрены бесплатные аналоги в 2026 году.

Об этом говорится на сайте госбанка, информируют Новини.LIVE.

Варианты оповещений об операциях в Ощадбанке

По информации финучреждения, клиенты имеют право сами выбирать, какой тип уведомлений от банка получать. На выбор доступны следующие каналы: Push-уведомления в Мобильном Ощаде, Viber, SMS-сообщения, электронная почта.

В банке рассказали, как самостоятельно настроить способ информирования, в зависимости от выбранного варианта.

В приложении "Мобильный Ощад":

  • для этого надо зайти в приложение;
  • открыть настройки;
  • в главном меню нажать "Еще;
  • перейти в "Настройки";
  • выбрать опцию "Сообщения";
  • далее можно включить оповещения для каждой карты.

В чат-ботах Viber, Telegram или Facebook Ощадбанка:

  • чтобы активировать оповещения в чат-ботах, нужна авторизация;
  • далее в главном меню нужно выбрать "Мои счета";
  • перейти в раздел "Карта";
  • ввести последние четыре цифры необходимой карты;
  • перейти в "Настройки";
  • выбрать пункт "Сообщения";
  • выбрать "Операции";
  • указать тип оповещения: SMS, Push, E-mail или Viber;
  • если они подключены, то можно изменить канал.

В Контакт-центре банка:

Клиент должен позвонить с финансового номера в Контакт-центр Ощадбанка по номеру 0 800 210 800 (бесплатно по Украине). После чего:

  • оператору необходимо сообщить о желании подключить оповещение;
  • указать последние четыре цифры номера карты, к которой нужно подключить услугу;
  • подтвердить данные и выбрать канал для оповещений.

Через отделение Ощадбанка:

Гражданин может обратиться в любое банковское отделение в пределах региона, где был открыт счет. С собой необходимо взять паспорт. Там клиенту необходимо заполнить специальное заявление.

Для такого варианта, чтобы не ждать в очереди, можно записаться на сайте на конкретное время.

Оплата за информирование в Ощадбанке в 2026 году

В этом году выросла стоимость информирования по счету для некоторых банковских продуктов. Цены изменились:

  • в тарифном пакете "Моя карта";
  • в тарифном пакете "MORE"
  • в тарифном пакете "Детская карта".

Согласно новым правилам, стоимость в зависимости от канала оповещения теперь такая:

  • за SMS-сообщение — 40 грн вместо 25 грн/мес;
  • за Viber — 25 грн вместо 15 грн/мес.

В частности, Push-уведомления в приложении Ощадбанк остаются в дальнейшем бесплатными.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как не переплачивать за P2P-переводы кредитных денег в Ощадбанке. В этом году по продукту "Моя кредитка" не предусмотрено списание никаких комиссий, а оформить ее могут даже новые клиенты.

Также Новини.LIVE писали, что в Ощадбанке рассказали о появлении очередной мошеннической схемы, призванной добраться до данных карт и конфиденциальной персональной информации. Клиентам посоветовали, как можно уберечь средства на счетах.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
