Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Клиентам Ощада блокируют счета: кого коснулись ограничения

Клиентам Ощада блокируют счета: кого коснулись ограничения

Ua ru
Дата публикации 10 мая 2026 06:01
Действие старых платежных карт Ощадбанка ограничили: как восстановить доступ
Карта, женщина перед компьютером. Фото: Freepik, Ощадбанк. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году в рамках действующих норм законодательства некоторым гражданам блокируют счета в государственном "Ощадбанке", куда поступают пенсии и социальные выплаты. Если человек потерял доступ к собственным средствам, то это означает, что системой были выявлены нарушения со стороны клиента.

О том, кому ограничивают и как восстановить доступ к счетам, рассказывают Новини.LIVE.

Кому ограничили действие старых платежных карт Ощадбанка

По информации украинского банка, в этом году "львиной доле" срок действия банковских карт Ощадбанка был продлен автоматически — до 30 июня 2026 года. В то же время, часть карт была аннулирована по нескольким причинам. Прежде всего закрытие коснулось очень старых карт, которые неоднократно пролонгировали во время войны, а также тех, по которым не было никаких операций.

На этот раз карты были заблокированы при следующих условиях:

  1. Срок действия которых истек, начиная с февраля 2022 года до октября 2025 года, при условии, что в первые два месяца осени 2025 года по ним была проведена хотя бы одна операция в кассах, банкоматах, терминалах украинских банковских учреждений;
  2. Срок завершения действия пришелся на период: февраль 2022 года — октябрь 2025 года. При этом на счете совсем не было средств и в течение последних полгода не осуществлялось ни одной операции.

Рекомендации для восстановления доступа к счетам Ощадбанка

На случай блокировки и утраты силы банковских карт для граждан предусмотрен отдельный порядок действий.

Читайте также:

Клиентам банка, которых коснулась блокировка или закрытие карты в Украине и за рубежом, советуют уточнить причины путем:

  • телефонного звонка к оператору Ощадбанка по номерам: 0 800 210 800, +38 044 363 01 33;
  • проверки статуса карты в мобильном приложении или веб-банкинге "Ощад 24/7";
  • личного визита в банковское отделение с паспортом и идентификационным кодом, если карта была заблокирована в связи с финансовым мониторингом или завершением срока действия.

В ПФУ отметили, что необходима своевременная верификация, которая помешает появлению задержек с соцвыплатами.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Ощадбанке объяснили, почему клиентам могут начислять комиссию, несмотря на поданные обращения на закрытие карт. В финучреждении уточнили, что даже незначительные остатки на счете могут помешать полноценному закрытию карты.

Еще Новини.LIVE писали, что потерять доступ к собственным средствам на счете в Ощадбанке можно даже до завершения срока действия карт. Клиентам в Украине и за рубежом дали советы, как сохранить возможность заходить в свою учетную запись.

Ощадбанк деньги банки
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации