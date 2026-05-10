Действие старых платежных карт Ощадбанка ограничили: как восстановить доступ

В 2026 году в рамках действующих норм законодательства некоторым гражданам блокируют счета в государственном "Ощадбанке", куда поступают пенсии и социальные выплаты. Если человек потерял доступ к собственным средствам, то это означает, что системой были выявлены нарушения со стороны клиента.

О том, кому ограничивают и как восстановить доступ к счетам, рассказывают Новини.LIVE.

Кому ограничили действие старых платежных карт Ощадбанка

По информации украинского банка, в этом году "львиной доле" срок действия банковских карт Ощадбанка был продлен автоматически — до 30 июня 2026 года. В то же время, часть карт была аннулирована по нескольким причинам. Прежде всего закрытие коснулось очень старых карт, которые неоднократно пролонгировали во время войны, а также тех, по которым не было никаких операций.

На этот раз карты были заблокированы при следующих условиях:

Срок действия которых истек, начиная с февраля 2022 года до октября 2025 года, при условии, что в первые два месяца осени 2025 года по ним была проведена хотя бы одна операция в кассах, банкоматах, терминалах украинских банковских учреждений; Срок завершения действия пришелся на период: февраль 2022 года — октябрь 2025 года. При этом на счете совсем не было средств и в течение последних полгода не осуществлялось ни одной операции.

Рекомендации для восстановления доступа к счетам Ощадбанка

На случай блокировки и утраты силы банковских карт для граждан предусмотрен отдельный порядок действий.

Клиентам банка, которых коснулась блокировка или закрытие карты в Украине и за рубежом, советуют уточнить причины путем:

телефонного звонка к оператору Ощадбанка по номерам: 0 800 210 800, +38 044 363 01 33;

проверки статуса карты в мобильном приложении или веб-банкинге "Ощад 24/7";

личного визита в банковское отделение с паспортом и идентификационным кодом, если карта была заблокирована в связи с финансовым мониторингом или завершением срока действия.

В ПФУ отметили, что необходима своевременная верификация, которая помешает появлению задержек с соцвыплатами.

