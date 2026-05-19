Ощадбанк не снимает комиссию при ряде операций: кто может воспользоваться

В государственном "Ощадбанке" предусмотрены лояльные условия обслуживания для ряда банковских карт. В частности, для некоторых из них не предусмотрены комиссии на переводы с карты на карту, снятие наличных в банкоматах, установлены повышенные процентные ставки по вкладам и специальные условия оформления ипотеки.

О том, на какие банковские продукты предусмотрены особые условия в финучреждении, рассказывают Новини.LIVE.

Для каких карт действуют выгодные условия в Ощадбанке

Особый подход в обслуживании имеют не все карты в Ощадбанке. В частности, можно сэкономить на выполнении ряда операций для таких банковских продуктов как "Моя карта", "Платежная карта для выплат", "Моя зарплатная".

"Моя карта"

Такая банковская карта предназначена для расчетов в торговых точках и онлайн, осуществления переводов между картами, оплаты коммунуслуг, получения дохода от депозитов. Условия предусматривают:

бесплатные переводы с карты на карту;

отсутствие комиссии при снятии наличных в банкоматах;

обслуживание в иностранных валютах.

Также для владельцев таких карт доступно участие в акционных программах от VISA и Mastercard.

Платежная карта для выплат

Такая карта предусматривает оперативное и безопасное получение выплат в рамках законодательства страны. В основном предназначена для начисления пенсий и других социальных выплат. Согласно условиям обслуживания:

отсутствует плата за оформление и обслуживание;

нет комиссии при выдаче наличных средств в отделениях и банкоматах;

для пенсионеров предусмотрены повышенные процентные ставки по денежным вкладам.

Доступно участие в акциях от VISA и Mastercard.

"Моя зарплатная"

Такая платежная банковская карта предусматривает ряд преимуществ для владельцев, в частности:

увеличенная процентная ставка по вкладам;

специальные условия для оформления ипотечного кредита.

Распространяется возможность участия в акциях от VISA и Mastercard.

Кредитная карта

Такие карты предоставляют доступ к большим кредитным лимитам с льготным периодом 92 дня на выбранную категорию. Также предусмотрен низкий процент годовых, есть доступ к сервису оплаты частями и дополнительным скидкам в магазине АТБ.

Как оформить карту Ощадбанка онлайн

Сделать заказ любой из вышеперечисленных банковских карт можно онлайн на сайте Ощадбанка или лично в отделении. В частности, для того, чтобы открыть банковскую карту онлайн, нужно выполнить несколько шагов:

оставить заявку на официальном портале Ощадбанка;

оформить в приложении "Мобильный Ощад";

использовать чат-бот Viber/Telegram/Messenger.

Для большинства карт необходимы только паспорт и идентификационный код, также иногда требуют справку о доходах. В других случаях работник банка сориентирует относительно исчерпывающего перечня документов для открытия банковской карты онлайн или в отделении.

