Финансы Операции в Ощадбанке: для каких карт действуют выгодные тарифы

Операции в Ощадбанке: для каких карт действуют выгодные тарифы

Дата публикации 19 мая 2026 06:01
Ощадбанк не снимает комиссию при ряде операций: кто может воспользоваться
Карта, деньги, банковское отделение. Фото: Ощадбанк, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В государственном "Ощадбанке" предусмотрены лояльные условия обслуживания для ряда банковских карт. В частности, для некоторых из них не предусмотрены комиссии на переводы с карты на карту, снятие наличных в банкоматах, установлены повышенные процентные ставки по вкладам и специальные условия оформления ипотеки.

О том, на какие банковские продукты предусмотрены особые условия в финучреждении, рассказывают Новини.LIVE.

Для каких карт действуют выгодные условия в Ощадбанке

Особый подход в обслуживании имеют не все карты в Ощадбанке. В частности, можно сэкономить на выполнении ряда операций для таких банковских продуктов как "Моя карта", "Платежная карта для выплат", "Моя зарплатная".

  • "Моя карта"

Такая банковская карта предназначена для расчетов в торговых точках и онлайн, осуществления переводов между картами, оплаты коммунуслуг, получения дохода от депозитов. Условия предусматривают:

  • бесплатные переводы с карты на карту;
  • отсутствие комиссии при снятии наличных в банкоматах;
  • обслуживание в иностранных валютах.

Также для владельцев таких карт доступно участие в акционных программах от VISA и Mastercard.

  • Платежная карта для выплат

Такая карта предусматривает оперативное и безопасное получение выплат в рамках законодательства страны. В основном предназначена для начисления пенсий и других социальных выплат. Согласно условиям обслуживания:

  • отсутствует плата за оформление и обслуживание;
  • нет комиссии при выдаче наличных средств в отделениях и банкоматах;
  • для пенсионеров предусмотрены повышенные процентные ставки по денежным вкладам.

Доступно участие в акциях от VISA и Mastercard.

  • "Моя зарплатная"

Такая платежная банковская карта предусматривает ряд преимуществ для владельцев, в частности:

  • увеличенная процентная ставка по вкладам;
  • специальные условия для оформления ипотечного кредита.

Распространяется возможность участия в акциях от VISA и Mastercard.

  • Кредитная карта

Такие карты предоставляют доступ к большим кредитным лимитам с льготным периодом 92 дня на выбранную категорию. Также предусмотрен низкий процент годовых, есть доступ к сервису оплаты частями и дополнительным скидкам в магазине АТБ.

Как оформить карту Ощадбанка онлайн

Сделать заказ любой из вышеперечисленных банковских карт можно онлайн на сайте Ощадбанка или лично в отделении. В частности, для того, чтобы открыть банковскую карту онлайн, нужно выполнить несколько шагов:

  • оставить заявку на официальном портале Ощадбанка;
  • оформить в приложении "Мобильный Ощад";
  • использовать чат-бот Viber/Telegram/Messenger.

Для большинства карт необходимы только паспорт и идентификационный код, также иногда требуют справку о доходах. В других случаях работник банка сориентирует относительно исчерпывающего перечня документов для открытия банковской карты онлайн или в отделении.

Как сообщали Новини.LIVE, государственный Ощадбанк может отказать в операции обмена валюты, если клиент не подаст в отделении один важный документ. В связи с полномасштабной войной с РФ в Украине действуют ужесточенные правила по обмену валют.

Также Новини.LIVE писали, почему могут блокировать 100% суммы на счетах пенсионеров в Ощадбанке в случае ареста по исполнительному производству. В банке объяснили, что такое возможно, поскольку Пенсионный фонд начисляет средства на счета, не имеющие спецназначения.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
