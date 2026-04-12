Що писати у призначенні платежу під грошового переказу з картки на картку: українцям пояснили

Человек держит в руках банковскую карточку.

Украинцы часто переводят деньги с карты на карту, чтобы финансово поддержать родных или друзей, вернуть долг и тому подобное. Но многие считают, что поле "назначение платежа" не является важным. Хотя на самом деле даже обычный перевод средств может быть подозрительным для банка или заинтересовать Государственную налоговую службу.

Об этом в своем Instagram рассказала финансовый консультант Людмила Сандыга, передает Новини.LIVE.

Почему важно правильно указывать назначение платежа

По словам Людмилы Сандыги, каждый платеж — это не просто цифра, а часть системы. За правильное назначение платежа отвечает как плательщик, так и получатель.

"Четкое назначение платежа снижает риск блокировки, запросов от банка и налоговых доначислений", — пояснила она.

Как правильно указывать назначение платежа

Переводы между родными

Если мама отправляет дочери 100 000 гривен, чтобы та сделала первый взнос на квартиру, то в назначении платежа следует указать: "Финансовая помощь дочери на покупку недвижимости. Безвозвратно".

"Формулировка "Перевод" или "На квартиру" — звучит как долг", — отметила эксперт.

Если же мама переводит сыну, например, 15 000 гривен, чтобы ему было на что жить в другом городе, то назначение платежа — "Финансовая поддержка сыну. Безвозвратно. Без обязательств".

Переводы между друзьями

Если решили вернуть другу 5 000 гривен, которые одолжили год назад, то в назначении платежа лучше написать, что это возврат долга и указать дату договора.

"Это будет своеобразным подтверждением гражданско-правовых отношений", — подчеркнула эксперт.

Но в случае, если дарите подруге 5 000 гривен на День рождения, то назначение платежа будет следующим: "Подарок подруге. Безвозвратно. Без обязательств".

Продажа личных вещей

В случаях продажи подержанного имущества важно правильно указать назначение платежа. Тогда у налоговых органов не возникнет сомнений, что это некоммерческая операция. Поэтому если продаёте старый ноутбук на OLX, правильная формулировка будет звучать так: "Оплата за ноутбук б/у, частная продажа, без гарантий".

"Это не предпринимательская деятельность, но должно быть зафиксировано как частная продажа", — объяснила Сандыга.

Переводы за услуги между физическими лицами

Если назначение описать, как оплату за системные или профессиональные услуги, тогда налоговики могут проверить деятельность и доходы лица. Поэтому в таких платежах важно подчеркивать, что это разовый и некоммерческий перевод. Например, если фрилансер создал для вас логотип и ждет оплаты за свою работу, то в назначении платежа нужно четко указать, что вы платите за дизайн логотипа согласно договоренности и написать дату заключения договоренностей.

В ситуациях, когда физическое лицо-предприниматель оплачивает услуги за консультацию, важна чёткость. Иначе ФЛП рискует понести двойные расходы.

Переводы на благотворительность

Сейчас миллионы украинцев переводят деньги на Вооружённые силы Украины (ВСУ) или финансово поддерживают волонтёров, которые покупают необходимые товары для военнослужащих. В таких случаях нужно уточнять, что ваш перевод — это благотворительный взнос на нужды ВСУ, безвозвратный.

Также писали, каких правил нужно придерживаться украинцам, чтобы не попасть под финансовый мониторинг. Проверка может коснуться любого гражданина.