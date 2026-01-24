В Ощадбанке объяснили, как самому заблокировать карту без Ощад24

Человек держит карту Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

В государственном финучреждении "Ощадбанк" рассказали, как действовать в случае необходимости блокировки карты без приложения "Ощад24" и отсутствия возможности личного прибытия в банковское отделение. Украинцам назвали доступные каналы связи.

Проблемы с блокировкой карты в "Ощад24"

С таким вопросом к банку обращаются клиенты финучреждения. Одна из гражданок отметила, что у нее возникла необходимость блокировки карты, тогда как в приложении эта функция временно не работает. В то же время, прибыть в отделение физически нет возможности.

"Не могу добиться того, чтобы мне заблокировали карту. В приложении этот функционал постоянно временно не работает, на обращения получаю только отписки. Куда мне еще обращаться в мои 84 года? Отделение вашего банка закрыто уже который год. Ехать в район — это платить 1500 грн...", — говорится в сообщении.

Как заблокировать карту без "Ощад24"

Представитель финучреждения отметил, что в случае необходимости операции по блокировке карты, кроме приложения "Ощад24", доступны другие каналы.

Чтобы заблокировать карты, можно воспользоваться:

чат-ботом Ощадбанка;

звонком в контакт-центр по номеру: 0800210800;

на портале через обратную связь.

"Также, на сайте банка есть возможность позвонить через веб-звонок или осуществить звонок через вайбер", — пояснил представитель банка.

Скриншот. Источник: Ощадбанк в Fb

