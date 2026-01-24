Видео
Главная Финансы Как заблокировать карту без "Ощад24" — объяснение банка

Как заблокировать карту без "Ощад24" — объяснение банка

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 06:01
В Ощадбанке объяснили, как самому заблокировать карту без Ощад24
Человек держит карту Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

В государственном финучреждении "Ощадбанк" рассказали, как действовать в случае необходимости блокировки карты без приложения "Ощад24" и отсутствия возможности личного прибытия в банковское отделение. Украинцам назвали доступные каналы связи.

Об этом говорится на странице банка в соцсети Facebook.

Проблемы с блокировкой карты в "Ощад24"

С таким вопросом к банку обращаются клиенты финучреждения. Одна из гражданок отметила, что у нее возникла необходимость блокировки карты, тогда как в приложении эта функция временно не работает. В то же время, прибыть в отделение физически нет возможности.

"Не могу добиться того, чтобы мне заблокировали карту. В приложении этот функционал постоянно временно не работает, на обращения получаю только отписки. Куда мне еще обращаться в мои 84 года? Отделение вашего банка закрыто уже который год. Ехать в район это платить 1500 грн...", — говорится в сообщении.

Как заблокировать карту без "Ощад24"

Представитель финучреждения отметил, что в случае необходимости операции по блокировке карты, кроме приложения "Ощад24", доступны другие каналы.

Чтобы заблокировать карты, можно воспользоваться:

  • чат-ботом Ощадбанка;
  • звонком в контакт-центр по номеру: 0800210800;
  • на портале через обратную связь.

"Также, на сайте банка есть возможность позвонить через веб-звонок или осуществить звонок через вайбер", — пояснил представитель банка.

Ощадбанк
Скриншот. Источник: Ощадбанк в Fb

Как сообщалось, клиенты Ощадбанка могут потерять доступ к счетам из-за финмониторинга. Граждане могут избежать ограничений.

Также писали, что Ощадбанк предоставляет пенсионерам ежемесячно денежную помощь. Приобщиться к акции могут владельцы некоторых карт.

Ощадбанк банки банковские карты блокирование Ощад24
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
