Человек снимает деньги в банкомате. Фото: Новини.LIVE

Финансовая помощь от детей, родителей или других родственников может стать хорошей поддержкой для семей, испытывающих финансовые затруднения. Однако некоторые денежные подарки могут повлиять на жилищную субсидию. Особенно внимательными нужно быть тем, кто получает крупные суммы единовременным платежом. Для таких случаев государство установило отдельные правила и исключения. Значение имеет как размер подарка, так и происхождение средств.

Об этом сообщает сайт Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабмина № 632.

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Как деньги от родственников влияют на субсидию

Все зависит от того, как именно вы получили денежный подарок:

Официально оформленный подарок. Если деньги были задекларированы в налоговой как доход, Пенсионный фонд может получить информацию об этой сумме из государственных реестров. Она будет учитываться при расчете доходов семьи. Из-за этого размер субсидии может уменьшиться. Перевод из-за границы. Если родственники прислали деньги из другой страны через Western Union, SWIFT или перевели их с иностранного банковского счета, эти средства учитываются в совокупном доходе семьи при назначении субсидии. Перевод с карты на карту или подарок наличными в Украине. ПФУ имеет ограниченный доступ к информации о повседневных банковских переводах между гражданами.

О какой сумме подарка необходимо сообщить

Для получателей субсидий действует отдельное правило в отношении крупных разовых доходов. Предельная сумма составляет 25 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на дату назначения помощи. В 2026 году это 83 200 гривен.

Например, если родители подарили дочери 100 000 гривен и эти средства считаются ее единовременным доходом, она должна сообщить об этом в Пенсионный фонд, если получает субсидию. После этого ПФУ оценит финансовое положение семьи и определит, сохраняется ли за ней право на пособие.

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Когда можно лишиться субсидии из-за подаренных денег

Получателям субсидий также необходимо учитывать, на что они тратят подаренные средства. Причиной отказа в назначении помощи или прекращения ее выплаты могут стать:

Депозиты и ОВГЗ. Наличие более 100 000 гривен на депозитных счетах или в облигациях внутреннего государственного займа.

Наличие более 100 000 гривен на депозитных счетах или в облигациях внутреннего государственного займа. Покупка валюты. Приобретение иностранной валюты или банковских металлов на общую сумму свыше 50 000 гривен в течение 12 месяцев.

Приобретение иностранной валюты или банковских металлов на общую сумму свыше 50 000 гривен в течение 12 месяцев. Крупные покупки. Приобретение автомобиля, недвижимости, других товаров или оплата услуг на сумму свыше 100 000 гривен в течение года.

Для отдельных расходов предусмотрены исключения. Среди них — оплата лечения и приобретение генерирующих установок стоимостью до 150 000 гривен.

Какие крупные выплаты являются исключением

На некоторые виды доходов ПФУ закроет глаза. К исключениям в отношении крупных разовых доходов относятся:

целевая благотворительная помощь на лечение и образование;

помощь на преодоление последствий стихийных бедствий, аварий и эпидемий;

страховые выплаты на медицинскую и социальную помощь;

наследство в виде недвижимого имущества или его основной части;

гранты и стипендии на обучение.

Сколько времени дается на уведомление Пенсионного фонда

Если получатель субсидии получил единовременный доход свыше 83 200 гривен, он должен уведомить об этом Пенсионный фонд в течение 30 календарных дней. Игнорировать это требование рискованно. Если впоследствии выяснится, что человек получал субсидию в размере, превышающем положенный, излишне выплаченные государством деньги могут потребовать вернуть.

Ранее Новини.LIVE писали о том, кто может получать субсидию на жилье большей площади. Пенсионерам, людям с инвалидностью и некоторым другим нетрудоспособным гражданам могут увеличить нормативную площадь на 30%. Для этого нужно указать право на дополнительные квадратные метры в декларации и отдельно отметить это в заявлении в Пенсионный фонд.

Также мы рассказывали, можно ли без официальной работы получать субсидию на коммунальные услуги. Пенсионный фонд может назначить пособие даже без зарплаты, если у человека есть законные основания для отсутствия доходов — например, из-за длительной болезни, инвалидности или пребывания в плену. Право на выплату также могут сохранить те, кто получал пенсию или стипендию, либо за кого уплачивали ЕСВ.