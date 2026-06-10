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Главная Финансы 4500 грн на человека: в Украине вводят новую модель социальной помощи

4500 грн на человека: в Украине вводят новую модель социальной помощи

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 08:45
Выплаты безработным в 2026 году: кто может получить базовую социальную помощь
Люди на улице, деньги, банковская карта. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Временно не работающие украинцы могут оформить базовую социальную помощь. Государство готово оказать финансовую поддержку тем, кто оказался в затруднительном положении, но при определенных условиях. Выплаты будут назначаться только тем, кто действительно ищет работу и готов взаимодействовать со службой занятости.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию ТСН.

Кто будет иметь право на выплаты

Официальный статус безработного — это обязательное условие. Если вы просто сидите дома и не спешите становиться на учет, в выплатах, скорее всего, откажут

Правительство рассматривает новую помощь как временную поддержку для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации и пытается вернуться на рынок труда.

На какой срок дают деньги

Сначала пособие назначают на шесть месяцев. В течение этого времени человек должен искать работу, посещать собеседования и взаимодействовать с карьерными консультантами.

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Если за полгода трудоустроиться не удалось, выплаты могут продлить еще на 6 месяцев. Но для этого необходимо подтвердить свою активность в поиске работы.

В частности, продление пособия возможно, если человек:

  • участвует в общественно полезных работах;
  • проходит профессиональное обучение или переквалификацию;
  • выполняет индивидуальный план трудоустройства и не игнорирует вакансии.

Итак, государственную выплату можно получать до одного года, если активно искать работу и выполнять требования Государственной службы занятости.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторые украинцы могут получить новую денежную помощь от благотворителей. Размер выплат составляет до 12 300 грн на человека, а претендовать на нее могут жители пяти регионов. Преимущество будет отдаваться наиболее уязвимым категориям населения.

Также Новини.LIVE рассказывали, что правительство расширило программу поддержки молодых врачей. Теперь единовременную выплату в размере 200 тыс. грн смогут получить медики, работающие в общинах, отнесенных к зонам возможных боевых действий.

 

 

 

безработица деньги ВПЛ соцвыплаты социальная защита
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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