Пенсионные льготы пересмотрены: как изменились требования к стажу

Люди на улице, кошелек, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

В Украине изменили условия выхода на пенсию по выслуге лет. Это касается в первую очередь педагогов и медиков. Теперь недостаточно просто отработать необходимое количество лет — появились дополнительные требования.

Какие правила действуют сейчас, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Finance.ua.

Кто может выйти на пенсию по выслуге лет

Такое право имеют работники вредных предприятий, военнослужащие, участники ликвидации аварии на ЧАЭС, артисты, педагоги, медики, а также некоторые другие категории граждан. В целом такими льготами пользуются более 2,8 млн украинцев.

Что изменилось для педагогов и медиков

Ранее работники сферы образования и медицины могли претендовать на льготную пенсию сразу, как только набирали необходимый специальный стаж. Их возраст не имел значения.

Теперь правила другие. Чтобы получить выплаты, необходимо выполнить два условия одновременно:

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иметь не менее 30 лет профильного стажа; достичь 55-летнего возраста.

То есть если стажа хватает, но человек моложе 55 лет, выплаты не назначат. Однако для тех, кто продолжает работать в государственных или коммунальных учреждениях, действует дополнительный бонус. При выходе на пенсию при наличии 30 лет стажа для женщин и 35 для мужчин государство выплачивает им единовременное пособие в размере десяти месячных пенсий.

Новые требования для работников вредных производств

Изменения коснулись и тех, кто претендует на льготные выплаты по Спискам №1 и №2. Бумажные справки больше не считаются достаточным основанием. Теперь ПФУ смотрит только на информацию из электронного реестра.

При этом пенсию назначат только при условии, что работодатель каждые пять лет проводил аттестацию рабочих мест.

Важным остается и страховой стаж. Даже если вы имеете право на досрочную пенсию по условиям труда, без необходимого количества отработанных лет льготы не будет.

Для остальных льготных категорий возрастные ограничения следующие:

Список №1 (шахтеры, металлурги, химики, атомщики) — на пенсию отпустят с 50 лет.

Список №2 (сварщики, машинисты тяжелой техники, строители) — с 55 лет.

Представители некоторых творческих профессий могут уйти на пенсию еще раньше — иногда уже в 38–40 лет.

Также льготную пенсию будут назначать многодетным женщинам, родителям детей с инвалидностью и ветеранам войны.

Ранее Новини.LIVE писали о том, кто может выйти на пенсию в 60 лет. Чтобы оформить выплаты, необходимо иметь не менее 33 лет стажа. Если стажа не хватает, право на пенсию можно получить позже — в 63 или 65 лет.

Также Новини.LIVE рассказывали, что пенсия для многих украинцев является основным источником дохода, поэтому дата выплаты имеет большое значение. Обычно Пенсионный фонд перечисляет средства с 4 по 25 число каждого месяца. В то же время некоторые пенсионеры могут получать выплаты еще до 10 числа.