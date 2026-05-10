Главная Финансы Сколько наличных можно хранить дома в Польше: правила и нюансы

Сколько наличных можно хранить дома в Польше: правила и нюансы

Дата публикации 10 мая 2026 19:39
Сколько наличных можно держать дома в Польше: безопасные лимиты в 2026 году
Люди на улице во Вроцлаве, злотые. Фото: wroclaw.pl, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Для многих украинцев, которые работают или постоянно проживают в Польше, актуальным остается вопрос хранения сбережений. Часть людей держит наличные дома, считая это более надежным и доступным вариантом. В то же время польское законодательство имеет свои правила и ограничения, которые следует учитывать, чтобы избежать возможных проблем с налоговыми или финансовыми органами.

Новини.LIVE рассказывают, сколько наличных можно хранить дома в Польше.

Наличные "лимиты" в Польше

Польское законодательство не предусматривает как таковых ограничений на хранение наличных дома. Поэтому в целом "под подушкой" можно держать любую сумму. Однако здесь важно учитывать, что если вас решит по тем или иным причинам проверить налоговая (KAS), надо будет предоставить подтверждение происхождения денег.

Проверку может также инициировать банк, если вы будете вносить крупную сумму на свой счет.

Что еще надо знать украинцам

В Польше действуют ограничения на расчеты наличными. Сейчас они касаются только предпринимателей — они не могут рассчитываться наличными на сумму более 15 000 злотых.

Читайте также:

К тому же в странах Европейского Союза, в частности в Польше, планируют ввести обновленные нормы, которые существенно сузят использование наличных в крупных финансовых операциях, как сообщает издание InPoland.

Начиная с 2027 года, установят верхний предел для расчетов наличными — не более 10 000 евро или соответствующей суммы в другой валюте.

Целью этих изменений является усиление контроля за финансовыми потоками, повышение прозрачности экономических операций и минимизация рисков, связанных с отмыванием средств и финансовыми правонарушениями.

Новые требования будут предусматривать обязательную проверку личности клиента в случаях, когда сумма платежа превышает 3 000 евро (или эквивалент в другой валюте).

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие ограничения на денежные переводы действуют в Украине. Превышение лимитов грозит блокировкой счетов. Причиной также могут стать некоторые наличные операции.

Также Новини.LIVE писали, сколько наличных можно держать дома в Украине. Формируя наличный запас, прежде всего надо учитывать свои доходы и расходы. Большие суммы лучше переводить на банковские счета, депозиты или распределять в различные финансовые инструменты.

Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
