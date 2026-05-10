Сколько наличных можно держать дома в Польше: безопасные лимиты в 2026 году

Люди на улице во Вроцлаве, злотые.

Для многих украинцев, которые работают или постоянно проживают в Польше, актуальным остается вопрос хранения сбережений. Часть людей держит наличные дома, считая это более надежным и доступным вариантом. В то же время польское законодательство имеет свои правила и ограничения, которые следует учитывать, чтобы избежать возможных проблем с налоговыми или финансовыми органами.

Новини.LIVE рассказывают, сколько наличных можно хранить дома в Польше.

Наличные "лимиты" в Польше

Польское законодательство не предусматривает как таковых ограничений на хранение наличных дома. Поэтому в целом "под подушкой" можно держать любую сумму. Однако здесь важно учитывать, что если вас решит по тем или иным причинам проверить налоговая (KAS), надо будет предоставить подтверждение происхождения денег.

Проверку может также инициировать банк, если вы будете вносить крупную сумму на свой счет.

Что еще надо знать украинцам

В Польше действуют ограничения на расчеты наличными. Сейчас они касаются только предпринимателей — они не могут рассчитываться наличными на сумму более 15 000 злотых.

К тому же в странах Европейского Союза, в частности в Польше, планируют ввести обновленные нормы, которые существенно сузят использование наличных в крупных финансовых операциях, как сообщает издание InPoland.

Начиная с 2027 года, установят верхний предел для расчетов наличными — не более 10 000 евро или соответствующей суммы в другой валюте.

Целью этих изменений является усиление контроля за финансовыми потоками, повышение прозрачности экономических операций и минимизация рисков, связанных с отмыванием средств и финансовыми правонарушениями.

Новые требования будут предусматривать обязательную проверку личности клиента в случаях, когда сумма платежа превышает 3 000 евро (или эквивалент в другой валюте).

