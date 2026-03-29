Коммунальные услуги в Германии: тарифы на свет, газ и воду в 2026 году

Коммунальные услуги в Германии: тарифы на свет, газ и воду в 2026 году

Дата публикации 29 марта 2026 16:28
Коммунальные услуги в Германии: тарифы на свет, газ и воду в 2026 году
Включенная горелка газовой плиты, евро на столе. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Германии тарифы на коммунальные услуги значительно выше украинских. В то же время и доходы населения существенно отличаются не в пользу нашего государства — в частности минимальная зарплата почти в десять раз больше, чем в Украине.

Новини.LIVE рассказывают, сколько платят за свет, газ и воду жители Германии.

За какие коммунальные услуги надо платить в Германии

В европейских странах, в частности в Германии, понятие "квартплата" в привычном для нас виде фактически отсутствует, говорится на портале Migrant.biz.ua. Зато все расходы на содержание жилья и коммунальные услуги условно делятся на несколько категорий.

Первая — это оплата услуг управляющей компании, которая обслуживает дом. Речь идет о частных структурах, ответственных за эксплуатацию жилья: они организуют предоставление коммунальных услуг, собирают платежи, отвечают за текущие и капитальные ремонты, а также содержание общих зон. 

Вторая категория — это собственно коммунальные услуги: водоснабжение, отопление, газ и вывоз отходов. Оплата осуществляется по системе авансовых платежей — жители в течение года вносят сумму, рассчитанную на основе потребления за предыдущий период.

Читайте также:

В конце года проводится перерасчет по показаниям счетчиков: переплату возвращают, а в случае недоплаты — выставляют дополнительный счет. Причем начисление за долг могут осуществлять еще до завершения следующего года.

Кроме этого, жители Германии регулярно сдают деньги в кассу дома. Их тратят на капитальные нужды: ремонт фасадов, замену лифтов, создание детских площадок.

Стоимость общих жилищных услуг распределяют поровну, несмотря на состав семьи, возраст, занятость.

Стоимость коммуналки в Германии

Основные категории расходов на коммунальные платежи в Германии следующие:

  • налог на землю — примерно 70-150 евро в год для двухкомнатного жилья (сумма зависит от стоимости недвижимости и местных ставок);
  • содержание дома (управляющая компания) — 60-100 евро ежемесячно;
  • административные услуги — 30-50 евро в месяц;
  • взносы в ремонтный (накопительный) фонд — около 15 евро за квадратный метр;
  • электроэнергия — в среднем 0,30 евро за кВт/ч;
  • вода — 0,30-0,50 евро за кубометр;
  • газ — около 5 евро за кубометр;
  • отопление — до 70 евро в месяц в холодный период;
  • вывоз мусора — 10-25 евро ежемесячно;
  • телефон и интернет — примерно 25 евро в месяц;
  • обязательный медиасбор (радио и телевидение) — 17,50 евро в месяц.

Общие расходы на коммунальные услуги для двухкомнатной квартиры в Германии в среднем составляют около 300 евро ежемесячно.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, украинцы могут экономить на оплате коммунальных услуг. В частности речь идет о природном газе, за который можно заплатить карточкой "Национального кэшбэка". В Нафтогазе объяснили, как это сделать.

Также Новини.LIVE рассказывали о тарифах на коммунальные услуги в Чехии. Цены на свет, газ и воду в этой стране могут отличаться даже в пределах одной улицы или квартала. Также местные жители платят много дополнительных услуг.

Частые вопросы

Какая минимальная зарплата в Германии?

По состоянию на 1 января 2026 года минимальная заработная плата установлена на уровне 13,90 евро/час. Поэтому за полный месяц работникам начисляют около 2 482 евро брутто. После вычета обязательных налогов и сборов "на руки" человек получает около 1 700 евро (≈87 000 грн).

Сколько платят украинцам в Германии?

Социальная помощь для безработных, прибывших в Германию до 1 апреля 2025 года составляет 563 на одно взрослое лицо. Те, кто прибыл после указанной даты, получают меньше — 441 евро на человека.

Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей

Виктория Илюхина
