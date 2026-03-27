Германия выплатит украинцам до 1 700 долларов помощи: условия

Германия выплатит украинцам до 1 700 долларов помощи: условия

Дата публикации 27 марта 2026 08:00
Женщина держит иностранную валюту. Фото: Новини.LIVE

Весной 2026 года жители одного из регионов получат денежную помощь в размере до 1 700 долларов в рамках новой программы при финансовой поддержке правительства Германии. Выплаты предусмотрены для уязвимых категорий населения, в частности внутренне перемещенных лиц, многодетных семей, лиц с инвалидностью и пожилых людей.

О том, как присоединиться к новой программе, сообщают Новини.LIVE.

Где стартовал новый проект помощи для украинцев

Речь идет о реализации программы "Развитие устойчивости пострадавших от войны общин в Украине" от международной инициативы JERU и украинских благотворителей при финансовой поддержке правительства Германии. Она распространяется на Запорожскую область и предусматривает предоставление финансовой поддержки на развитие и открытие собственного дела.

Приобщиться к инициативе могут предприниматели, пострадавшие в результате войны в период с 24 февраля 2022 года, или граждане, желающие открыть новый бизнес.

По данным организаторов, участие в программе доступно таким категориям граждан:

Читайте также:
  1. Внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).
  2. Одиноким родителям;
  3. Многодетным семьям;
  4. Ветеранам войны;
  5. Семьям, пострадавшим от войны (потеряли члена семьи, было ранение, потеряно или повреждено имущество);
  6. Лицам с инвалидностью;
  7. Семьям с беременными женщинами/младенцами (до шести месяцев);
  8. Домохозяйствам с небольшими доходами.

На открытие бизнеса приглашают ветеранов войны, людей с инвалидностью, одиноких родителей.

Где и как можно получить денежную помощь

По информации организаторов, принять участие в новой программе могут жители Широковской громады Запорожской области.

Заявки на участие будут принимать до 8 апреля 2026 года. Подробности можно уточнить по следующему номеру: +380752998854.

Претенденты смогут получить финансовую помощь в размере до 1 700 долларов (77 000 грн). Выплаты можно будет потратить на покупку оборудования, инструментов, станков, техники, офисных принадлежностей.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что весной украинцы получат гранты от БО "Каритас-Спес Украина" от 1 250 долларов. Речь идет о выплатах на сельское хозяйство.

Также Новини.LIVE писали, что некоторые граждане с инвалидностью I, II и III групп и другие уязвимые категории людей граждан со статусом ВПЛ смогут получить помощь в 2 000 грн. Такие выплаты доступны в одном из регионов.

Частые вопросы

Как изменилась госпомощь для переселенцев

Правительство изменило подход к начислению выплат для двух категорий переселенцев. В частности, теперь детям-ВПЛ помощь назначают независимо от общего дохода семьи. Что касается нетрудоспособных лиц, то кому ранее были прекращены выплаты из-за превышения максимально допустимого дохода, теперь могут сделать пересмотр. В целом выплаты продлили еще на полгода. Переселенцы, которые подадут заявления в апреле, получат средства за четыре последних месяца.

Кому из украинцев дадут одноразовую "апрельскую" помощь в 1 500 грн

В апреле граждане получат целевую доплату в 1 500 грн. Она предусмотрена для пенсионеров и лиц, имеющих соцпомощь. Однако если гражданин относится к нескольким категориям, то выплаты будут начислены по одной из них. Средства не получат те, кому начисляют пенсии по спецзаконам с максимальным порогом выплат в 25 595 грн.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
