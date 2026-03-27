Германия выплатит украинцам до 1 700 долларов помощи: условия
Весной 2026 года жители одного из регионов получат денежную помощь в размере до 1 700 долларов в рамках новой программы при финансовой поддержке правительства Германии. Выплаты предусмотрены для уязвимых категорий населения, в частности внутренне перемещенных лиц, многодетных семей, лиц с инвалидностью и пожилых людей.
О том, как присоединиться к новой программе, сообщают Новини.LIVE.
Где стартовал новый проект помощи для украинцев
Речь идет о реализации программы "Развитие устойчивости пострадавших от войны общин в Украине" от международной инициативы JERU и украинских благотворителей при финансовой поддержке правительства Германии. Она распространяется на Запорожскую область и предусматривает предоставление финансовой поддержки на развитие и открытие собственного дела.
Приобщиться к инициативе могут предприниматели, пострадавшие в результате войны в период с 24 февраля 2022 года, или граждане, желающие открыть новый бизнес.
По данным организаторов, участие в программе доступно таким категориям граждан:
- Внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).
- Одиноким родителям;
- Многодетным семьям;
- Ветеранам войны;
- Семьям, пострадавшим от войны (потеряли члена семьи, было ранение, потеряно или повреждено имущество);
- Лицам с инвалидностью;
- Семьям с беременными женщинами/младенцами (до шести месяцев);
- Домохозяйствам с небольшими доходами.
На открытие бизнеса приглашают ветеранов войны, людей с инвалидностью, одиноких родителей.
Где и как можно получить денежную помощь
По информации организаторов, принять участие в новой программе могут жители Широковской громады Запорожской области.
Заявки на участие будут принимать до 8 апреля 2026 года. Подробности можно уточнить по следующему номеру: +380752998854.
Претенденты смогут получить финансовую помощь в размере до 1 700 долларов (77 000 грн). Выплаты можно будет потратить на покупку оборудования, инструментов, станков, техники, офисных принадлежностей.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что весной украинцы получат гранты от БО "Каритас-Спес Украина" от 1 250 долларов. Речь идет о выплатах на сельское хозяйство.
Также Новини.LIVE писали, что некоторые граждане с инвалидностью I, II и III групп и другие уязвимые категории людей граждан со статусом ВПЛ смогут получить помощь в 2 000 грн. Такие выплаты доступны в одном из регионов.
Частые вопросы
Как изменилась госпомощь для переселенцев
Правительство изменило подход к начислению выплат для двух категорий переселенцев. В частности, теперь детям-ВПЛ помощь назначают независимо от общего дохода семьи. Что касается нетрудоспособных лиц, то кому ранее были прекращены выплаты из-за превышения максимально допустимого дохода, теперь могут сделать пересмотр. В целом выплаты продлили еще на полгода. Переселенцы, которые подадут заявления в апреле, получат средства за четыре последних месяца.
Кому из украинцев дадут одноразовую "апрельскую" помощь в 1 500 грн
В апреле граждане получат целевую доплату в 1 500 грн. Она предусмотрена для пенсионеров и лиц, имеющих соцпомощь. Однако если гражданин относится к нескольким категориям, то выплаты будут начислены по одной из них. Средства не получат те, кому начисляют пенсии по спецзаконам с максимальным порогом выплат в 25 595 грн.
Читайте Новини.LIVE!