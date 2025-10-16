Пенсии и надбавки — при каких условиях государство гарантирует доплату в 5 тыс. грн

Пожилая женщина с бумагами за компьютером. Фото: Freepik

В Украине последние несколько лет одна из категорий граждан пожилого возраста имеет право на дополнительную выплату к пенсии. Речь идет об оформлении ежемесячной надбавки для борцов за независимость Украины в 20 веке в размере 5 тыс. грн.

Об особенностях назначения государственной доплаты рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Право на доплату для борцов за независимость

По информации Пенсионного фонда, дополнительную государственную поддержку оказывают гражданам в рамках действия закона № 3113-ІХ, принятом парламентом в 2023 году, который внес изменения в законы:

"О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов"; "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Нормы закона обязывают государство осуществлять ежемесячную доплату для граждан, которые были признаны борцами за независимость Украины в 20 веке, которые во времена коммунистического тоталитарного режима попали под репрессии: были заключены или безосновательно отправлены в психиатрические учреждения, а затем были реабилитированы.

"Этот Закон предусматривает установление для отдельных категорий граждан за совершение выдающегося геройского поступка или выдающегося трудового достижения в определенный период дополнительных социальных благ в виде дополнительных или повышенных денежных выплат, льгот или компенсаций для удовлетворения отдельных потребностей", — говорится в документе.

В законе утвержден размер ежемесячной надбавки к основной сумме пенсии на уровне 4,2 тыс. грн по состоянию на 2023 год. Соответствующая выплата подлежит ежегодной индексации, учитывая это, новый осовремененный размер такой надбавки в 2025 году составляет уже 5,05 тыс. грн.

Что стоит знать об оформлении надбавки к пенсии

По данным ПФУ, назначение надбавки для борцов за независимость Украины в 20 веке происходит на основе предоставления справки, где подтверждается соответствующий статус.

Согласно правилам, доплата устанавливается:

сразу с даты обращения гражданина в Пенсионный фонд;

с момента приобретения права, однако не позднее чем через год.

Граждане должны написать специальное заявление с просьбой установить надбавку. Его необходимо подать в территориальное управление ПФУ по месту получения пенсии. Также к заявлению следует приложить документы, где подтверждаются особые заслуги.

В фонде отметили, что в случае наличия у гражданина права на одновременную доплату по нескольким основаниям, предусмотренных статьей 1 закона "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", то можно будет выбрать только одну. Как правило, советуют взять ту, что выгоднее по размеру.

