Скільки днів відпустки надають за свій рахунок у 2026 році

Женщина держит кошелек с гривневой купюрой. Фото: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В Государственной службе Украины по вопросам труда пояснили, сколько может длиться отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам в 2026 году. Ранее работодатель мог предоставлять дополнительно до 30 календарных дней в год без оплаты, однако во время военного положения это правило перестало действовать.

О том, сколько дней могут отдыхать граждане в этом году, рассказывает издание Новини.LIVE.

Сколько дней отпуска предоставляется за свой счет в 2026 году

Как сообщили в Гоструда, по общим правилам работодатели могут предоставлять отпуска без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам до 30 календарных дней в год, отдельно от ежегодного оплачиваемого отпуска, однако во время военного положения соответствующее ограничение не действует.

Согласно статье 26 закона № 504/96-ВР "Об отпусках" по семейным обстоятельствам и по другим причинам работникам могут предоставляться отпуска без сохранения заработной платы по соглашению между работником и работодателем на срок, оговоренный соответствующим договором.

В случаях, предусмотренных частью третьей данной статьи, отпуск за свой счет может предоставляться без ограничения срока, предусмотренного частью первой этой статьи. Его продолжительность определяется соглашением сторон.

При этом нормы законодательства не содержат требования об использовании отпуска единым непрерывным периодом. Учитывая это, по соглашению работника и работодателя дополнительные дни отдыха без сохранения заработной платы могут предоставляться отдельными периодами.

Каждый такой период должен оформляться отдельно на основании заявления и приказа. А именно:

Исключительно на основании заявлений работников; С согласия руководства, закрепленного в приказе; Оформляется любое количество раз; Может предоставляться на любой срок в течение военного положения.

При этом руководство наделено правом как согласиться, так и отказывать работникам в предоставлении второго неоплачиваемого отпуска.

Какие существуют ежегодные оплачиваемые отпуска

Во время военного положения изменились сроки и в отношении ежегодных оплачиваемых отпусков. Для обычных работников ежегодный основной отпуск ограничен 24 календарными днями.

В то же время в некоторых сферах работники могут претендовать на более длительный отпуск. В частности:

Промышленно-производственный персонал угольной, сланцевой, металлургической, электроэнергетической промышленности — 24 дня с увеличением за каждые два отработанных года на два дня, до 28 дней;

Работники лесной промышленности и хозяйства, государственных заповедников, национальных парков — до 28 дней;

Военизированный личный состав горноспасательных частей — до 30 дней;

Работники образовательных учреждений — до 56 дней в соответствии с порядком, утверждаемым правительством;

Лица с инвалидностью I–II группы — 30 дней, лица с инвалидностью III группы — 26 дней.

Также во время военного положения работодатели имеют право отказать работникам в предоставлении отпусков.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине некоторые работники госорганов и органов местного самоуправления могут ежегодно получать материальную помощь (на оздоровление). Известно, какие правила назначения таких выплат действуют и как производится расчет. Размер равен среднемесячной зарплате. Однако отдельно, без отпуска, такую помощь не выплачивают.

Еще Новини.LIVE писали, кому урезали право на компенсацию по больничным в размере 100% средней зарплаты. В этом году действуют новые условия предоставления выплат по временной нетрудоспособности. Согласно новому подходу, утратила силу одна из норм, дававшая право донорам претендовать на больничные в полном размере средней зарплаты без учета страхового стажа.