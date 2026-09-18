В Ощадбанке объяснили, почему взимают комиссию с аннулированных карт

Отделение банка и прохожие. Фото: Новини.LIVE

В государственном финансовом учреждении "Ощадбанк" могут взимать дополнительную плату с аннулированных карт клиентов. Там уточнили, что закрытие карты не равнозначно закрытию счета, а потому при условии его неиспользования в течение длительного времени банк может начать рассматривать его как неактивный, на что предусмотрена отдельная тарификация.

О том, как избежать проблем с комиссиями после закрытия карт, рассказывают Новини.LIVE.

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Почему взимают плату с закрытых карт Ощадбанка

По материалам пресс-службы, в финансовом учреждении предусмотрены тарифы на различные услуги и операции. Также может взиматься плата за полное бездействие клиента по счету в течение 12 месяцев (за исключением списания комиссий, а также переводов с/на виртуальную карту). Такая комиссия называется "Обслуживание неактивного счета".

При этом автоматическое списание возможно даже в том случае, если граждане обратились в отделение банка для закрытия счета. Через год они могут получить уведомление с предупреждением о требовании уплаты комиссии за "Обслуживание неактивных счетов", если в течение следующих 30 дней не будет предпринято никаких действий.

Причиной этого является элементарное незнание правил финансового учреждения относительно обслуживания и закрытия счета. Если их нарушить — банк будет иметь право списывать соответствующую комиссию.

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В 2026 году за неактивные счета в течение одного года предусмотрено списание комиссии в размере около 150 грн, однако взыскание в долг не пойдет, если на счете не хватит полной суммы.

Какие действуют правила закрытия карт в банке

По данным банка, в приложении и личном кабинете веб-банкинга "Ощад24/7" есть возможность закрытия карт, если клиент ими не пользуется. Однако речь идет о картах, а не о полном закрытии счета.

Для того чтобы полностью прекратить сотрудничество с банком, необходимо обратиться в отделение. Банк может закрыть счет на основании поданного заявления.

Однако этого недостаточно: важным условием полного закрытия счета является отсутствие на нем средств. Даже если на счете останется, например, 0,84 копейки, финансовое учреждение не сможет его закрыть.

Деньги, даже в такой незначительной сумме, необходимо либо забрать через кассу, либо перевести на другой счет через приложение.

Если же на закрытой карте останутся средства, счет не будет закрыт полностью, и через год банк начнет списывать комиссию.

По истечении этого периода финансовая организация перенесет остатки средств на балансовый счет. Если клиент не обратится за своими средствами в течение трех лет, только тогда банк сможет полностью автоматически закрыть счет и перестать взимать какую-либо плату.

Как избежать уплаты комиссии в Ощадбанке

Граждане, не желающие переплачивать, могут избежать списания комиссии за обслуживание неактивного банковского счета, обратившись в отделение для его закрытия.

В то же время, если клиент не желает прекращать отношения с банком, но редко пользуется картой, он должен периодически совершать какие-либо "символические" операции, следуя таким рекомендациям:

Открыть онлайн-депозит в приложении/веб-банкинге "Ощад 24/7"; Осуществлять расчет картой не реже одного раза в шесть месяцев; Раз в три месяца пополнять мобильный телефон на несколько гривен; Осуществлять другие финансовые операции с картой.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, какие незаметные комиссии существуют в Ощадбанке. В общей сложности речь идет как минимум о семи операциях, при которых существует риск переплаты. В частности, переводы через "Ощад 24/7" бесплатны, однако аналогичные операции через терминалы обойдутся в определенную сумму.

Также Новини.LIVE писали о том, что в Ощадбанке обновили договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц. В сентябре новая редакция вступила в силу. Речь идет о договоре с общими правилами пользования услугами. Обновили механизм начисления комиссий, из-за чего изменения могут коснуться различных операций.