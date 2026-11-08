Человек держит банковскую карту Ощадбанка и деньги. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года в государственном "Ощадбанке" не взимается комиссия за операции, связанные с выдачей кредитов наличными. Речь идет об услуге, которой клиенты могут воспользоваться в отделении банка совершенно бесплатно. До этого, согласно тарифной политике, граждане переплачивали 1,99%.

О том, на чем клиенты могут сэкономить, рассказывают Новини.LIVE.

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Кто в Ощадбанке может не переплачивать в ноябре

По информации пресс-службы Ощадбанка, в последний месяц осени клиентам будут доступны некоторые финансовые услуги без лишних затрат. Речь идет о предоставлении кредитов с целевым использованием в наличной форме, в частности на:

ремонт;

приобретение автомобиля;

энергонезависимость.

А также кредитных средств на:

ремонт;

обучение;

путешествия;

другие важные расходы.

Оформление кредитов наличными в дальнейшем не будет предусматривать взимание дополнительной комиссии. Ранее за такую услугу взималась фиксированная плата. В настоящее время действуют следующие условия:

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отсутствует комиссия за предоставление кредита в размере 1,99%;

ставка 36% годовых предусмотрена для кредита от 100 000 грн.

Какий условия оформления кредита наличными в Ощадбанке

В ноябре в Ощадбанке клиенты могут получить кредит наличными на следующих условиях:

возраст граждан — 21–65 лет;

не требуются залоги и поручители.

Оформить кредит можно с минимальным количеством документов:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

документ о доходах и удержаниях за полгода.

Речь идет о следующих общих правилах:

кредит наличными может начинаться с 10 000 и достигать 500 000 грн;

срок от 1 до 5 лет;

процентная ставка от 36% при получении кредита от 100 000 грн.

Вопросы по оформлению кредита наличными в Ощадбанке можно уточнить в контакт-центре банка. Также можно оставить заявку на сайте.

Еще Новини.LIVE сообщали, что в случае прекращения отношений с Ощадбанком клиенты получат право вывести остаток на другой банковский счет. На такую процедуру отведено всего 30 календарных дней. Клиенты должны в течение этого периода подать заявление с просьбой перевести средства в другой банк.

Также Новини.LIVE писали, что в Ощадбанке можно оперативно оплачивать услуги ЖКХ через онлайн-сервисы. Там объяснили, как производить такие расчеты в "Мобильном Ощаде". Некоторые шаги позволят платить меньше. Стоимость услуги по осуществлению платежей будет зависеть от типа расчета.