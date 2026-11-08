Комиссии в Ощадбанке: за что можно не переплачивать в ноябре
В ноябре 2026 года в государственном "Ощадбанке" не взимается комиссия за операции, связанные с выдачей кредитов наличными. Речь идет об услуге, которой клиенты могут воспользоваться в отделении банка совершенно бесплатно. До этого, согласно тарифной политике, граждане переплачивали 1,99%.
О том, на чем клиенты могут сэкономить, рассказывают Новини.LIVE.
Кто в Ощадбанке может не переплачивать в ноябре
По информации пресс-службы Ощадбанка, в последний месяц осени клиентам будут доступны некоторые финансовые услуги без лишних затрат. Речь идет о предоставлении кредитов с целевым использованием в наличной форме, в частности на:
- ремонт;
- приобретение автомобиля;
- энергонезависимость.
А также кредитных средств на:
- ремонт;
- обучение;
- путешествия;
- другие важные расходы.
Оформление кредитов наличными в дальнейшем не будет предусматривать взимание дополнительной комиссии. Ранее за такую услугу взималась фиксированная плата. В настоящее время действуют следующие условия:
- отсутствует комиссия за предоставление кредита в размере 1,99%;
- ставка 36% годовых предусмотрена для кредита от 100 000 грн.
Какий условия оформления кредита наличными в Ощадбанке
В ноябре в Ощадбанке клиенты могут получить кредит наличными на следующих условиях:
- возраст граждан — 21–65 лет;
- не требуются залоги и поручители.
Оформить кредит можно с минимальным количеством документов:
- паспорт гражданина;
- идентификационный код;
- документ о доходах и удержаниях за полгода.
Речь идет о следующих общих правилах:
- кредит наличными может начинаться с 10 000 и достигать 500 000 грн;
- срок от 1 до 5 лет;
- процентная ставка от 36% при получении кредита от 100 000 грн.
Вопросы по оформлению кредита наличными в Ощадбанке можно уточнить в контакт-центре банка. Также можно оставить заявку на сайте.
Еще Новини.LIVE сообщали, что в случае прекращения отношений с Ощадбанком клиенты получат право вывести остаток на другой банковский счет. На такую процедуру отведено всего 30 календарных дней. Клиенты должны в течение этого периода подать заявление с просьбой перевести средства в другой банк.
Также Новини.LIVE писали, что в Ощадбанке можно оперативно оплачивать услуги ЖКХ через онлайн-сервисы. Там объяснили, как производить такие расчеты в "Мобильном Ощаде". Некоторые шаги позволят платить меньше. Стоимость услуги по осуществлению платежей будет зависеть от типа расчета.