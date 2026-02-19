Видео
Онлайн-расчеты в ПриватБанке — когда стоит изменить лимит

Онлайн-расчеты в ПриватБанке — когда стоит изменить лимит

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 07:01
Онлайн-расчеты в ПриватБанке — какая предусмотрена сумма по умолчанию и другие нюансы
Банковская карта ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Для украинцев, которые имеют счета в государственном финучреждении "ПриватБанк", установлен интернет-лимит на совершение покупок через мобильное приложение и портал "Приват24", призванный обезопасить средства от несанкционированных списаний. Известно, какая предусмотрена сумма по умолчанию, как и когда стоит изменить.

Об этом рассказывает издание Новини.LIVE, ссылаясь на информацию банка.

Как отмечают в банке, если сумма покупки в интернете будет превышать установленный лимит, платеж будет автоматически отклонен. Такой предохранитель позволит обезопасить средства от несанкционированных списаний.

Согласно правилам, соответствующее ограничение на сумму онлайн-расчетов устанавливается по всем картам. Как правило, есть определенная сумма по умолчанию, которую можно самостоятельно изменить в приложении "Приват24". Банк выставляет для таких случаев лимит в размере 2 000 грн в день.

Для того, чтобы установить нужный размер ограничения, достаточно в приложении нажать на переключатель "Оплата в Интернете". Оно будет учитывать исключительно те расчеты, которые не требуют подтверждения.

В случае неактивированной опции "Оплата в Интернете" онлайн-покупки будут полностью запрещены, за исключением тех, что требуют подтверждения через SMS-сообщение или "Приват24".

Такая возможность актуальна для тех, кто вообще не использует функцию для расчета онлайн: пенсионеры и другие уязвимые категории людей. Если ее отключить — угроза потери средств из-за несанкционированного списания будет сведена к нулю.

Как установить или изменить онлайн-лимит в "Приват24"

Клиенты могут установить лимит на месяц и совершать покупки без дополнительного подтверждения в рамках ограничений. Для этого необходимо:

  • зайти в приложение "Приват24";
  • выбрать нужную карту для расчета;
  • зайти в меню "Управление картой";
  • нажать опцию "Лимиты";
  • зайти в раздел "Оплата в Интернете";
  • указать или снять сумму интернет-лимита.

Что еще стоит знать о лимитах на оплату

Финучреждение для некоторых клиентов может закрывать лимиты по программе "Оплата частями". Такое может произойти даже тогда, когда происходит своевременная оплата и пользование картой.

Как объясняют в банке, для каждого клиента лимиты подбираются на индивидуальной основе. На право на него влияет довольно много различных факторов. Как правило, лимит пересматривают ежедневно, при появлении каких-либо изменений обязательно об этом сообщают.

В частности, в зоне риска — пенсионеры, ведь банк оценивает покупательную способность, учитывая имеющиеся доходы.

Ранее мы рассказывали, что ПриватБанк предоставил клиентам возможность не переплачивать за некоторые денежные переводы. По данным банковского учреждения, вдвое меньшие тарифы будут действовать до конца марта этого года.

Еще писали, как обезопасить собственные деньги от несанкционированного списания в ПриватБанке. В частности, граждане могут установить ограничения на расчеты и применять основе правила безопасности.

Автор:
Ксения Симонова
Автор:
Ксения Симонова
