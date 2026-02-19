Онлайн-расчеты в ПриватБанке — какая предусмотрена сумма по умолчанию и другие нюансы

Банковская карта ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Для украинцев, которые имеют счета в государственном финучреждении "ПриватБанк", установлен интернет-лимит на совершение покупок через мобильное приложение и портал "Приват24", призванный обезопасить средства от несанкционированных списаний. Известно, какая предусмотрена сумма по умолчанию, как и когда стоит изменить.

Кто должен изменить интернет-лимит на расчеты в ПриватБанке

Как отмечают в банке, если сумма покупки в интернете будет превышать установленный лимит, платеж будет автоматически отклонен. Такой предохранитель позволит обезопасить средства от несанкционированных списаний.

Согласно правилам, соответствующее ограничение на сумму онлайн-расчетов устанавливается по всем картам. Как правило, есть определенная сумма по умолчанию, которую можно самостоятельно изменить в приложении "Приват24". Банк выставляет для таких случаев лимит в размере 2 000 грн в день.

Для того, чтобы установить нужный размер ограничения, достаточно в приложении нажать на переключатель "Оплата в Интернете". Оно будет учитывать исключительно те расчеты, которые не требуют подтверждения.

В случае неактивированной опции "Оплата в Интернете" онлайн-покупки будут полностью запрещены, за исключением тех, что требуют подтверждения через SMS-сообщение или "Приват24".

Такая возможность актуальна для тех, кто вообще не использует функцию для расчета онлайн: пенсионеры и другие уязвимые категории людей. Если ее отключить — угроза потери средств из-за несанкционированного списания будет сведена к нулю.

Как установить или изменить онлайн-лимит в "Приват24"

Клиенты могут установить лимит на месяц и совершать покупки без дополнительного подтверждения в рамках ограничений. Для этого необходимо:

зайти в приложение "Приват24";

выбрать нужную карту для расчета;

зайти в меню "Управление картой";

нажать опцию "Лимиты";

зайти в раздел "Оплата в Интернете";

указать или снять сумму интернет-лимита.

Что еще стоит знать о лимитах на оплату

Финучреждение для некоторых клиентов может закрывать лимиты по программе "Оплата частями". Такое может произойти даже тогда, когда происходит своевременная оплата и пользование картой.

Как объясняют в банке, для каждого клиента лимиты подбираются на индивидуальной основе. На право на него влияет довольно много различных факторов. Как правило, лимит пересматривают ежедневно, при появлении каких-либо изменений обязательно об этом сообщают.

В частности, в зоне риска — пенсионеры, ведь банк оценивает покупательную способность, учитывая имеющиеся доходы.

