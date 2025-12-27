Компенсация автогражданки для УБД — как вернуть средства через приложение "Дія"

Удостоверение УБД. Фото: УНИАН

На веб-портале государственных услуг "Дія" запустили новую услугу — компенсацию автогражданки для ветеранов. Теперь ветераны со статусом УБД или лица с инвалидностью вследствие войны могут получить компенсацию уплаченных средств за льготный договор автогражданки.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Запустили компенсацию автогражданки для ветеранов в Дії — уже оформили 2 000+ заявок на более 4 млн грн",— говорится в заметке.

Кто может оформить компенсацию

Воспользоваться компенсацией автогражданки можно при наличии:

удостоверения ветерана (УБД или ОИВ) в приложении Дія;

договора, оформленного после 1 января 2025 года с использованием льготы;

автомобиля с объемом двигателя до 2 500 см³ (или электро до 100 кВт).

При этом обязательное условие, чтобы авто использовалось исключительно для личных нужд (не для перевозок/ такси).

Как вернуть средства через Дію

Для этого, как объясняется на портале госуслуг, необходимо обновить приложение "Дія", зайти в него и выбрать раздел "Сервисы", а в нем — "Ветеран PRO". Далее надо выполнить три простых шага:

Выбрать "Компенсация автогражданки". Указать льготный договор (он подтянется автоматически). Указать Дія.Карту для зачисления средств (или открыть ее в одном из банков-партнеров).

Заявление отправится в обработку, а после его утверждения 50% стоимости автогражданки компенсирует страховая компания, а другую половину — государство.

