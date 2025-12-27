Видео
Главная Финансы Льготы для УБД — как оформить компенсацию автогражданки

Льготы для УБД — как оформить компенсацию автогражданки

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 08:45
Компенсация автогражданки для УБД — как вернуть средства через приложение "Дія"
Удостоверение УБД. Фото: УНИАН

На веб-портале государственных услуг "Дія" запустили новую услугу — компенсацию автогражданки для ветеранов. Теперь ветераны со статусом УБД или лица с инвалидностью вследствие войны могут получить компенсацию уплаченных средств за льготный договор автогражданки.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Читайте также:

"Запустили компенсацию автогражданки для ветеранов в Дії  уже оформили 2 000+ заявок на более 4 млн грн",— говорится в заметке.

Кто может оформить компенсацию

Воспользоваться компенсацией автогражданки можно при наличии:

  • удостоверения ветерана (УБД или ОИВ) в приложении Дія;
  • договора, оформленного после 1 января 2025 года с использованием льготы;
  • автомобиля с объемом двигателя до 2 500 см³ (или электро до 100 кВт).

При этом обязательное условие, чтобы авто использовалось исключительно для личных нужд (не для перевозок/ такси).

Как вернуть средства через Дію

Для этого, как объясняется на портале госуслуг, необходимо обновить приложение "Дія", зайти в него и выбрать раздел "Сервисы", а в нем — "Ветеран PRO". Далее надо выполнить три простых шага:

  1. Выбрать "Компенсация автогражданки".
  2. Указать льготный договор (он подтянется автоматически).
  3. Указать Дія.Карту для зачисления средств (или открыть ее в одном из банков-партнеров).

Заявление отправится в обработку, а после его утверждения 50% стоимости автогражданки компенсирует страховая компания, а другую половину — государство.

Ранее мы писали обо всех льготах, которые будут доступны военным со статусом УБД с 1 января 2026 года.

Также узнавайте, как ветерану оформить жилищный сертификат на 2 млн гривен.

выплаты компенсация льготы УБД автогражданка
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
