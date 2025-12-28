Видео
Главная Финансы Соцгарантии для УБД — кого могут лишить льгот в 2026 году

Соцгарантии для УБД — кого могут лишить льгот в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 18:35
Льготы для УБД — кто может потерять право на соцгарантии в 2026 году
Удостоверение УБД в руках. Фото: УНИАН

В Украине военных со статусом участника боевых действий при определенных обстоятельствах могут его лишить. При этом теряется право на льготы, повышенную пенсию и другие преференции.

Об этом рассказало издание "На пенсии".

Читайте также:

В каких случаях отменяют статус УБД

Основания для этого определяет постановление Кабмина №203 "Об утверждении Порядка предоставления и лишения статуса участника боевых действий лиц, выполнявших боевое (служебное) задание по защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непосредственного столкновения и огневого контакта с военными формированиями других государств и незаконными вооруженными формированиями".

На 2026 год изменения в этот документ не вносились, поэтому лишать статуса УБД, как и раньше, смогут лиц, которые:

  • во время службы или выполнения боевого задания совершили умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление;
  • подали ложную информацию об участии в боевых действиях или собственные персональные данные;
  • добровольно отказались от статуса УБД.

Решение об отмене статуса принимают ведомственные комиссии при Министерстве по делам ветеранов.

Какие льготы теряет УБД вместе со статусом

После лишения статуса участника боевых действий невозможно будет воспользоваться:

  • бесплатным медицинским обслуживанием;
  • льготами на жилищно-коммунальные услуги;
  • бесплатным проездом в транспорте;
  • приоритетным правом при трудоустройстве;
  • бесплатными лекарствами;
  • скидками на различные услуги;
  • правом на повышенную пенсию;
  • социальной помощью и поддержкой в обучении для детей до 23 лет.

Право на льготы также приостанавливается для военных, совершивших СЗЧ или дезертировавших во время военного положения. Однако в случае возвращения нарушителя на службу все социальные гарантии восстанавливаются.

Ранее мы рассказывали, без какого документа УБД не сможет получить льготу на коммунальные услуги.

Также узнавайте, какие льготы будут иметь жены УБД в 2026 году.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
