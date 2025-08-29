Видео
Неоплаченная коммуналка — за какие ЖКУ задолжали украинцы

Неоплаченная коммуналка — за какие ЖКУ задолжали украинцы

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 13:00
Долги украинцев за коммуналку растут — за что чаще всего не платят
Деньги и квитанции. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На конец второго квартала 2025 года долг населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг достиг 106,6 млрд гривен. В конце 2021 года сумма задолженности за ЖКУ составляла 81,3 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Читайте также:

За какие услуги накопились самые большие долги

Отчет о задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги Госстат опубликовал впервые с начала полномасштабной войны. Исходя из обнародованных данных, наибольший долг украинцы накопили за поставку тепловой энергии и горячей воды — 35,2 млрд гривен.

За остальные коммунальные услуги задолженность такова:

  • газоснабжение — 32,3 млрд гривен;
  • электроэнергия — 17,1 млрд гривен;
  • холодное водоснабжение — 10,2 млрд гривен;
  • управление многоквартирными домами — 8,8 млрд гривен;
  • за вывоз мусора — 3,1 млрд гривен.

Во втором квартале 2025 года украинцам начислили за коммунальные услуги 64,3 млрд гривен, уплачено — 51,5 млрд гривен.

Будут ли расти тарифы на коммуналку до конца 2025 года

Стоимость электроэнергии для населения останется 4,32 грн за кВт-ч. Кабмин продлил действие специальных обязанностей (ПСО) на рынке до конца октября, чтобы тарифы оставались стабильными.

Повышение цен на газ также не планируется — с 1 сентября украинцы продолжат оплачивать его по действующему тарифу — 7,96 грн за кубометр. Следующая возможная корректировка стоимости газа ожидается не ранее мая 2026 года.

При этом тарифы на воду могут повысить уже в 2026 году. Основными причинами такого решения, по словам народного депутата Сергея Нагорняка, член фракции "Слуга народа", являются изношенные сети, из-за которых теряется до половины воды, а также подорожание электроэнергии, которая составляет значительную часть расходов водоканалов.

Ранее мы писали, какими будут тарифы на отопление в новом сезоне.

Также узнавайте, на сколько могут повысить тарифы на воду в Украине.

коммунальные услуги Госстат ЖКХ долги платежки
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
