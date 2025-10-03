Видео
ПриватБанк планирует изменить правила одной из услуг — детали

Дата публикации 3 октября 2025 07:01
ПриватБанк предупредил об изменениях в услуге по доставке карт — что стоит знать
Банковское отделение в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В государственном "ПриватБанке" ожидается введение фиксированной стоимости за один из доступных сервисов. Речь идет об услуге доставки карт в Украине и за рубежом, которая будет бесплатной только до конца 2025 года.

Об уровне спроса на соответствующий сервис и нововведениях рассказала пресс-служба ПриватБанка.

Читайте также:

Популярность услуги доставки карт ПриватБанка

По информации банка, за девять месяцев года клиентам доставили по Украине и за границу около 1 млн платежных карт.

Наибольший спрос наблюдался на заказ услуги по украинским городам. С начала года таким сервисом воспользовались 843 тысячи клиентов. Чаще всего заказы выполняли в такие города и регионы:

  • Киев;
  • Днепропетровский;
  • Харьковский;
  • Львовский;
  • Одесский;
  • Полтавский;
  • Винницкий.

В то же время за пределами Украины клиенты ПриватБанка заказывали карты в такие страны:

  • Польша;
  • Германия;
  • Чехия;
  • США;
  • Великобритания;
  • Франция;
  • Испания.

За девять месяцев года бесплатным сервисом воспользовались 126 тысяч украинцев.

Как сделать заказ доставки карты

Услуга бесплатной отправки платежных карт доступна по всей Украине и в 48 стран мира. Ею можно воспользоваться в случае необходимости перевыпуска или открытия новой.

Сделать заказ по доставке перевыпущенной карты ПриватБанка в "Приват24" можно следующим образом:

  • в меню "Все карты" выбрать карту, необходимую для перевыпуска;
  • открыть настройки этой карты;
  • нажать опцию "Заказать карту";
  • выбрать пункт по заказу доставки, указав данные.

"До конца 2025 года доставка карт клиентам банка будет бесплатной. Заказать новую карту ПриватБанка или перевыпустить действующую очень просто — оформить заявку в несколько кликов в Приват24 и получить карту в отделении или почтомате "Новой Почты" по Украине и через "Новую Почту" и Укрпочту на любой адрес в более чем 60 стран мира", — отмечают в банке.

В дальнейшем сервис будет стоить по Украине 80 грн, а за рубежом будет действовать дифференцированный тариф.

Ранее мы писали, что клиенты ПриватБанка могут получить дополнительные скидки при онлайн-шопинге. Максимальная сумма для возврата равна 10%.

Еще рассказывали, что могут ждать определенные проблемы со снятием депозитов в валюте в ПриватБанке. Речь идет о невозможности получить средства новыми купюрами.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
