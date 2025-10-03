ПриватБанк предупредил об изменениях в услуге по доставке карт — что стоит знать

ПриватБанк планирует изменить правила одной из услуг — детали
В государственном "ПриватБанке" ожидается введение фиксированной стоимости за один из доступных сервисов. Речь идет об услуге доставки карт в Украине и за рубежом, которая будет бесплатной только до конца 2025 года.
Об уровне спроса на соответствующий сервис и нововведениях рассказала пресс-служба ПриватБанка.
Популярность услуги доставки карт ПриватБанка
По информации банка, за девять месяцев года клиентам доставили по Украине и за границу около 1 млн платежных карт.
Наибольший спрос наблюдался на заказ услуги по украинским городам. С начала года таким сервисом воспользовались 843 тысячи клиентов. Чаще всего заказы выполняли в такие города и регионы:
- Киев;
- Днепропетровский;
- Харьковский;
- Львовский;
- Одесский;
- Полтавский;
- Винницкий.
В то же время за пределами Украины клиенты ПриватБанка заказывали карты в такие страны:
- Польша;
- Германия;
- Чехия;
- США;
- Великобритания;
- Франция;
- Испания.
За девять месяцев года бесплатным сервисом воспользовались 126 тысяч украинцев.
Как сделать заказ доставки карты
Услуга бесплатной отправки платежных карт доступна по всей Украине и в 48 стран мира. Ею можно воспользоваться в случае необходимости перевыпуска или открытия новой.
Сделать заказ по доставке перевыпущенной карты ПриватБанка в "Приват24" можно следующим образом:
- в меню "Все карты" выбрать карту, необходимую для перевыпуска;
- открыть настройки этой карты;
- нажать опцию "Заказать карту";
- выбрать пункт по заказу доставки, указав данные.
"До конца 2025 года доставка карт клиентам банка будет бесплатной. Заказать новую карту ПриватБанка или перевыпустить действующую очень просто — оформить заявку в несколько кликов в Приват24 и получить карту в отделении или почтомате "Новой Почты" по Украине и через "Новую Почту" и Укрпочту на любой адрес в более чем 60 стран мира", — отмечают в банке.
В дальнейшем сервис будет стоить по Украине 80 грн, а за рубежом будет действовать дифференцированный тариф.
