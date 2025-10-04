В ПриватБанке действуют возрастные ограничения на кредитные лимиты для пенсионеров — детали

Женщина преклонного возраста. Фото: Freepik

Госфинучреждение "ПриватБанк" в одностороннем порядке регулирует кредитные лимиты для некоторых клиентов. В частности, снизить такую возможность до нуля могут гражданам, которым более 70 лет.

Об этом говорится на портале "Минфин", где украинцы могут оставлять отзывы о деятельности банков.

Ограничение кредитных лимитов в ПриватБанке

Как отметила одна из клиенток ПриватБанка, финучреждение без предупреждения сократило кредитный лимит на карте. Это произошло тогда, когда достигла 70 лет.

Она обратилась в банк за объяснением, чем аргументированы соответствующие ограничения.

"Такой приговор мне вынес Приватбанк... В других государствах в 80 лет президентами становятся. А самое непонятное, что такое делается без предупреждения, человек на что-то рассчитывал... Дополнительно добавлю, что не помню, чтобы у меня была какая-то задолженность, всегда укладывалась по погашению в льготный период...", — говорится в обращении.

Что говорят в ПриватБанке о предоставлении кредитов

По информации оператора ПриватБанка, в финучреждении действует единый подход к клиентам в вопросе определения платежеспособности. Согласно нормам, тем, кто достиг 70-летия, банк имеет право сократить лимит на сумму задолженности с последующим закрытием доступа к кредитным средствам.

"Вам же в этом месяце исполнится 70 лет, то, согласно нашим нормативам, мы имеем право уменьшить лимиты на сумму задолженности с последующим доведением до 0, то есть закрыть кредитную карту", — сообщили клиентке в ПриватБанке.

Ранее в финучреждении объясняли правила относительно кредитных средств. Проверка клиентов осуществляется автоматически. Она устанавливает уровень платежеспособности и надежности. Ключевыми факторами, которые влияют на такое право:

наличие непогашенных кредитов в других банковских учреждениях;

накопленная задолженность;

низкие доходы;

недостаточная активность в оплате картой.

Ранее мы писали, что в ПриватБанке введут фиксированную стоимость одной из услуг. До конца года клиенты смогут использовать сервис бесплатно.

Еще рассказывали, что благодаря настройке автоплатежей можно осуществлять оплату без дополнительного контроля. Также это позволит экономить средства.