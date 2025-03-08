Выдача валюты в ПриватБанке — какие проблемы могут ждать

Человек держит евровалюту в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "ПриватБанк" может отказывать в выдаче иностранной валюты. Одна из клиенток рассказала, что по необнародованным причинам не смогла оперативно забрать наличные средства международного перевода ни в одном из отделений, куда обратилась.

Об этом говорится на портале "Минфин" в разделе отзывов о банках.

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Одна из клиенток рассказала, что получила срочный международный перевод в европейской валюте, который планировала снять наличными.

Она отметила, что никогда раньше не было никаких проблем со снятием средств, однако в марте во всех отделениях банков ей отказали. Подозревает, что это — из-за курса евро, который достиг 44,5 грн.

"Я столкнулась с проблемой, что во всех отделениях мне отказывали, хотя деньги у них были. Сразу я заехала на ул. Васильковская 1, кассир стала смотреть сколько мне нужно, другой кассир напомнил ей, чтобы евро не выдавала. Потом еще 6 отделений в центре Киева. Одним из них было отделение на Большой Васильковской 43/16. Там тоже сказали сначала, что именно евро нет, потом когда терпение мое закончилось, сказали что все же есть, но это под заказ. Но я была в банке за 5 минут до окончания рабочего дня. И все равно мне перевод выдавать отказали...", — рассказала клиентка.

Как гарантированно снять валюту в ПриватБанке

Женщина сообщила, что так и не смогла оперативно снять наличные средства с международного перевода. Однако в банке ее заверили, что сможет получить иностранную валюту через несколько дней, если осуществит предварительный заказ.

"Всюду мне говорили: заказывайте, через 2 дня получите, другого варианта нет. Я не знаю, на каких условиях сотрудничают компании денежных переводов с банками, но это срочный перевод, почему я должна заказывать его", — говорится в сообщении.

Скриншот. Источник Минфин

На портале представители банка не отреагировали на сообщение. Некоторые пользователи отметили, что клиенты ПриватБанка действительно должны ждать несколько дней, прежде чем забрать заказанную валюту.

По правилам банка, клиенты могут заказывать валютную наличность и забрать ее в удобное время в выбранном по своему усмотрению отделении. Такая услуга гарантирует наличие денег на кассе.

Минимальной суммой заказа наличных является 300 долларов и 300 евро, а сама сумма должна быть кратна 100.

Ранее мы рассказывали о продлении льготных тарифов на переводы в ПриватБанке. Так, международные переводы в Приват24 с валютных карт банка на зарубежные карты будут снижены вдвое.

Также мы писали, что ПриватБанк намерен сделать платной услугу по доставке платежных карт с 1 января 2026 года. В частности, по Украине будет иметь фиксированную цену, а границей будет разной.