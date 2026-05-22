Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Финансовая помощь для украинцев: кто получит из тех, кому 60+

Финансовая помощь для украинцев: кто получит из тех, кому 60+

Ua ru
Дата публикации 22 мая 2026 13:00
Выплаты на базовые потребности в двух регионах: кто и где получит из тех, кому 60+
Пожилые женщина и мужчина, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине в конце мая 2026 года некоторые граждане могут получить несколько видов помощи, в том числе финансовую, в двух прифронтовых областях, регулярно страдающих от российских обстрелов. Соответствующая помощь рассчитана на уязвимых категорий граждан, в частности пожилых людей и лиц с инвалидностью.

Об этом рассказывает издание Новини.LIVE, ссылаясь на информацию организаторов.

Где можно оформить денежную помощь украинцам

Как отмечается, речь идет о реализации проекта под названием "Немедленная многоотраслевая приоритетная помощь территориям, пострадавшим от конфликта", охватывающего Сумскую и Черниговскую области.

В его рамках предполагается предоставление всесторонней поддержки для уязвимых домохозяйств в прифронтовых и приграничных громадах.

"Благотворительная организация "Благотворительный Фонд "Гудвилл" в рамках деятельности Консорциума TERA при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины объявляет набор бенефециаров для участия в проекте IMPACT — "Немедленная многоотраслевая приоритетная помощь территориям, пострадавшим от конфликта", — говорится в сообщении.

Читайте также:

Проект окажет поддержку домохозяйствам в таких громадах:

  • Сумская область: Ворожбянская, Березовская, Путивльская громады;
  • Черниговская область: Новгород-Сиверская громада и город Корюковка.

Граждане в рамках проекта смогут получить следующие виды помощи:

  • денежную помощь;
  • гигиенические наборы;
  • продуктовые наборы.

Обратиться за оформлением помощи могут те, кто относится к уязвимым категориям граждан. А именно:

  1. Пожилые люди, которым более 60 лет;
  2. Граждане, которые имеют группу инвалидности;
  3. Многодетные семьи;
  4. Люди с хроническими заболеваниями;
  5. Одинокие матери и отцы;
  6. Граждане, которые потеряли средства к существованию в результате войны;
  7. Внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Контакты для оформления трех видов помощи

Организаторы отмечают, что помощь предоставят в соответствии с наличием у заявителей уязвимости, а также на основе верификации и проверки на недопущение дублирования с аналогичной поддержкой от других благотворительных фондов. Заявления будут принимать до 7 июня 2026 года.

Узнать о возможности оформления соответствующей помощи можно, позвонив в будни с 09:00-18:00 на Горячую линию БО "БФ "Гудвилл": +3 80 77 309 11 11.

Также посоветовали желающим получить помощь следить за актуальной информацией, обновлениями и объявлениями благотворительной организации на страницах соцсетей.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что "Каритас-Спес Украины" регистрирует граждан на денежную помощь в одном из городов Днепропетровщины. Подать заявки могут семьи, которые недавно прибыли из опасных территорий (за последние 45 суток). Согласно правилам программы, эвакуированные члены таких семей смогут получить помощь в размере 12 300 грн.

Еще Новини.LIVE писали, что в конце весны людям с инвалидностью I-III групп доступна возможность оформить денежную помощь в сумме 10 800 грн. Соответствующие выплаты рассчитаны на полгода. Поддержкой от Красного Креста можно воспользоваться уязвимым категориям граждан только в одной из областей.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации