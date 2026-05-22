Выплаты на базовые потребности в двух регионах: кто и где получит из тех, кому 60+

Финансовая помощь для украинцев: кто получит из тех, кому 60+
В Украине в конце мая 2026 года некоторые граждане могут получить несколько видов помощи, в том числе финансовую, в двух прифронтовых областях, регулярно страдающих от российских обстрелов. Соответствующая помощь рассчитана на уязвимых категорий граждан, в частности пожилых людей и лиц с инвалидностью.
Об этом рассказывает издание Новини.LIVE, ссылаясь на информацию организаторов.
Где можно оформить денежную помощь украинцам
Как отмечается, речь идет о реализации проекта под названием "Немедленная многоотраслевая приоритетная помощь территориям, пострадавшим от конфликта", охватывающего Сумскую и Черниговскую области.
В его рамках предполагается предоставление всесторонней поддержки для уязвимых домохозяйств в прифронтовых и приграничных громадах.
"Благотворительная организация "Благотворительный Фонд "Гудвилл" в рамках деятельности Консорциума TERA при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины объявляет набор бенефециаров для участия в проекте IMPACT — "Немедленная многоотраслевая приоритетная помощь территориям, пострадавшим от конфликта", — говорится в сообщении.
Проект окажет поддержку домохозяйствам в таких громадах:
- Сумская область: Ворожбянская, Березовская, Путивльская громады;
- Черниговская область: Новгород-Сиверская громада и город Корюковка.
Граждане в рамках проекта смогут получить следующие виды помощи:
- денежную помощь;
- гигиенические наборы;
- продуктовые наборы.
Обратиться за оформлением помощи могут те, кто относится к уязвимым категориям граждан. А именно:
- Пожилые люди, которым более 60 лет;
- Граждане, которые имеют группу инвалидности;
- Многодетные семьи;
- Люди с хроническими заболеваниями;
- Одинокие матери и отцы;
- Граждане, которые потеряли средства к существованию в результате войны;
- Внутренне перемещенные лица (ВПЛ).
Контакты для оформления трех видов помощи
Организаторы отмечают, что помощь предоставят в соответствии с наличием у заявителей уязвимости, а также на основе верификации и проверки на недопущение дублирования с аналогичной поддержкой от других благотворительных фондов. Заявления будут принимать до 7 июня 2026 года.
Узнать о возможности оформления соответствующей помощи можно, позвонив в будни с 09:00-18:00 на Горячую линию БО "БФ "Гудвилл": +3 80 77 309 11 11.
Также посоветовали желающим получить помощь следить за актуальной информацией, обновлениями и объявлениями благотворительной организации на страницах соцсетей.
