Выплаты на базовые потребности в двух регионах: кто и где получит из тех, кому 60+

Пожилые женщина и мужчина, деньги.

В Украине в конце мая 2026 года некоторые граждане могут получить несколько видов помощи, в том числе финансовую, в двух прифронтовых областях, регулярно страдающих от российских обстрелов. Соответствующая помощь рассчитана на уязвимых категорий граждан, в частности пожилых людей и лиц с инвалидностью.

Об этом рассказывает издание Новини.LIVE, ссылаясь на информацию организаторов.

Где можно оформить денежную помощь украинцам

Как отмечается, речь идет о реализации проекта под названием "Немедленная многоотраслевая приоритетная помощь территориям, пострадавшим от конфликта", охватывающего Сумскую и Черниговскую области.

В его рамках предполагается предоставление всесторонней поддержки для уязвимых домохозяйств в прифронтовых и приграничных громадах.

"Благотворительная организация "Благотворительный Фонд "Гудвилл" в рамках деятельности Консорциума TERA при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины объявляет набор бенефециаров для участия в проекте IMPACT — "Немедленная многоотраслевая приоритетная помощь территориям, пострадавшим от конфликта", — говорится в сообщении.

Проект окажет поддержку домохозяйствам в таких громадах:

Сумская область: Ворожбянская, Березовская, Путивльская громады;

Черниговская область: Новгород-Сиверская громада и город Корюковка.

Граждане в рамках проекта смогут получить следующие виды помощи:

денежную помощь;

гигиенические наборы;

продуктовые наборы.

Обратиться за оформлением помощи могут те, кто относится к уязвимым категориям граждан. А именно:

Пожилые люди, которым более 60 лет; Граждане, которые имеют группу инвалидности; Многодетные семьи; Люди с хроническими заболеваниями; Одинокие матери и отцы; Граждане, которые потеряли средства к существованию в результате войны; Внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Контакты для оформления трех видов помощи

Организаторы отмечают, что помощь предоставят в соответствии с наличием у заявителей уязвимости, а также на основе верификации и проверки на недопущение дублирования с аналогичной поддержкой от других благотворительных фондов. Заявления будут принимать до 7 июня 2026 года.

Узнать о возможности оформления соответствующей помощи можно, позвонив в будни с 09:00-18:00 на Горячую линию БО "БФ "Гудвилл": +3 80 77 309 11 11.

Также посоветовали желающим получить помощь следить за актуальной информацией, обновлениями и объявлениями благотворительной организации на страницах соцсетей.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что "Каритас-Спес Украины" регистрирует граждан на денежную помощь в одном из городов Днепропетровщины. Подать заявки могут семьи, которые недавно прибыли из опасных территорий (за последние 45 суток). Согласно правилам программы, эвакуированные члены таких семей смогут получить помощь в размере 12 300 грн.

Еще Новини.LIVE писали, что в конце весны людям с инвалидностью I-III групп доступна возможность оформить денежную помощь в сумме 10 800 грн. Соответствующие выплаты рассчитаны на полгода. Поддержкой от Красного Креста можно воспользоваться уязвимым категориям граждан только в одной из областей.