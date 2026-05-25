Выплаты от Красного Креста: кому и где доступна помощь до 12 300 грн

Пожилые люди, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году Украинский Красный Крест в девяти областях предоставляет четыре вида финансовой поддержки для граждан, которые больше всего в этом нуждаются во время войны. В частности, выплаты доступны людям с I-III группы инвалидности, семьям с детьми и тем, кто проживает у линии фронта.

Об этом сообщают Новини. LIVE со ссылкой на информацию организаторов.

Кому и где доступна помощь от Красного Креста

Как отмечается, речь идет о программе поддержки в виде денежной помощи по приоритетам. Она доступна в таких областях:

Харьковская;

Херсонская;

Запорожская;

Днепропетровская;

Донецкая;

Черниговская;

Сумская;

Николаевская;

Одесская.

В частности, предусматривается предоставление денежной помощи для тех, кто продолжает проживать вблизи линии фронта. Она рассчитана на наиболее социально-экономически уязвимых граждан, которые находятся в постоянной опасности. Выплаты призваны покрыть базовые потребности в виде продуктов, лекарств, коммунальных услуг, они должны несколько уменьшить финансовое давление, сократить необходимость экономить на самом необходимом. Помощь предоставят разово, рассчитана на шесть месяцев.

Также можно обратиться за помощью эвакуированным гражданам. Речь идет о тех, кому пришлось выехать из опасных регионов за последние 45 дней. Выплаты призваны закрыть основные расходы в первые месяцы эвакуации и помочь адаптироваться на новом месте. При условии соответствия требованиям программы помощь предоставят единовременно и она будет рассчитана на три месяца.

Читайте также:

Получить денежную помощь могут также граждане, пострадавшие от обстрелов. Речь идет о тех, чье жилье было разрушено обстрелами или повреждено, а также те семьи, члены которых получили ранения или погибли от атак. Помощь предоставят единовременно и она рассчитана на три месяца.

Кроме того, помощь могут получить переселенцы, которые не могут из-за опасности вернуться домой и не получают государственные выплаты из-за бюрократии. Речь идет о тех, кто более полугода не живет дома, находятся далеко от боевых действий. Выплаты призваны предоставить возможность закрыть базовые потребности.

Размеры помощи и куда обращаться

Согласно условиям программы поддержки от Красного Креста, суммы выплат будут следующие:

Для тех, кто продолжает проживать вблизи линии фронта — 12 300 грн; Для эвакуированных граждан за последние 45 дней — 12 300 грн; Для граждан, пострадавших от обстрелов — 12 300 грн; Для переселенцев, которые не получают госпомощь, суммы будут следующие на 3-9 месяцев:

2 000 грн — для взрослых;

3 000 грн — для детей и людей с инвалидностью.

Для получения информации о праве на денежную помощь можно обратиться в информационный центр организации: 0 800 03 32 656.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Сумской и Черниговской областях украинцы в конце мая 2026 года могут получить несколько видов помощи, в частности финансовую. Выплаты рассчитаны на уязвимые категории граждан, в частности людей с инвалидностью.

Еще Новини.LIVE писали, что "Каритас-Спес Украины" предоставляет гражданам финпомощь в одном из городов Днепропетровской области. Подать заявки можно семьям, которые недавно выехали из опасных районов (за последние 45 суток). По правилам программы, таким людям выплатят по 12 300 грн.