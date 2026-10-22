Помощь для семей: кто получит 19 400 грн на зиму
Осенью 2026 года в Сумской области благотворительный фонд "Angels of Salvation" запустил проект, предусматривающий оказание зимней поддержки. В его рамках некоторым домохозяйствам с печным отоплением будет предоставлена денежная помощь на приобретение твердого топлива для прохождения холодного сезона.
Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.
Что предусматривает программа помощи от благотворителей
В октябре домохозяйства с печным отоплением в Николаевской территориальной громаде Сумской области могут получить финансовую помощь на зиму. Речь идет о программе поддержки, направленной на подготовку к отопительному сезону 2026–2027 годов, которая реализуется за счет благотворительных средств.
Выплаты будут предоставлены на приобретение твердого топлива:
- Дрова;
- Топливные брикеты;
- Каменный уголь;
- Древесные пеллеты.
Кто сможет получить финансовую помощь и в каком размере
Как отмечают организаторы, обратиться за выплатами могут семьи, относящиеся к уязвимым категориям:
- Граждане, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями, но не имеющие группы инвалидности;
- Опекуны;
- Семьи, пострадавшие в результате боевых действий.
Выплаты, в частности, предусмотрены для одиноких матерей/отцов и многодетных семей.
В рамках программы домохозяйствам с печным отоплением предоставят по 19 400 грн. Поскольку речь идет о целевой помощи, средства можно потратить только на покупку топлива.
"БО "Ангелы спасения" запускает проект по зимней поддержке, который предусматривает выплату денежной помощи в размере 19 400 грн на домохозяйство для приобретения твердого топлива", — говорится в сообщении.
Как оформить денежную помощь
По данным организаторов, для формирования списков граждан просят обратиться в Отдел социальной и ветеранской политики и здравоохранения Николаевского поселкового совета по адресу: пос. Николаевка, ул. Поповича, 33.
Жители старостинских округов громады для внесения в реестр должны обратиться непосредственно в свои старостаты.
Требуются следующие документы:
- паспорт гражданина;
- регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;
- справку из банка с реквизитами счета;
- документ, подтверждающий статус/уязвимость.
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