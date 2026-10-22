Человек держит деньги в руке. Фото: Новини.LIVE

Осенью 2026 года в Сумской области благотворительный фонд "Angels of Salvation" запустил проект, предусматривающий оказание зимней поддержки. В его рамках некоторым домохозяйствам с печным отоплением будет предоставлена денежная помощь на приобретение твердого топлива для прохождения холодного сезона.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.

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Что предусматривает программа помощи от благотворителей

В октябре домохозяйства с печным отоплением в Николаевской территориальной громаде Сумской области могут получить финансовую помощь на зиму. Речь идет о программе поддержки, направленной на подготовку к отопительному сезону 2026–2027 годов, которая реализуется за счет благотворительных средств.

Выплаты будут предоставлены на приобретение твердого топлива:

Дрова;

Топливные брикеты;

Каменный уголь;

Древесные пеллеты.

Кто сможет получить финансовую помощь и в каком размере

Как отмечают организаторы, обратиться за выплатами могут семьи, относящиеся к уязвимым категориям:

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Граждане, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями, но не имеющие группы инвалидности; Опекуны; Семьи, пострадавшие в результате боевых действий.

Выплаты, в частности, предусмотрены для одиноких матерей/отцов и многодетных семей.

В рамках программы домохозяйствам с печным отоплением предоставят по 19 400 грн. Поскольку речь идет о целевой помощи, средства можно потратить только на покупку топлива.

"БО "Ангелы спасения" запускает проект по зимней поддержке, который предусматривает выплату денежной помощи в размере 19 400 грн на домохозяйство для приобретения твердого топлива", — говорится в сообщении.

Как оформить денежную помощь

По данным организаторов, для формирования списков граждан просят обратиться в Отдел социальной и ветеранской политики и здравоохранения Николаевского поселкового совета по адресу: пос. Николаевка, ул. Поповича, 33.

Жители старостинских округов громады для внесения в реестр должны обратиться непосредственно в свои старостаты.

Требуются следующие документы:

паспорт гражданина;

регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;

справку из банка с реквизитами счета;

документ, подтверждающий статус/уязвимость.

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Еще Новини.LIVE писали о том, что осенью в Киевской, Черниговской, Днепропетровской и Одесской областях действует "Программа экономической устойчивости Украины". В ее рамках будет предоставлена финансовая помощь в среднем в размере 2 600 долларов. Принять участие могут внутренние переселенцы и местные жители.