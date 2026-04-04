Лимиты на карточные переводы: какие ограничения действуют в апреле 2026

Дата публикации 4 апреля 2026 09:56
Карточные переводы: какие лимиты действуют в апреле и кто может их превышать
Человек держит в руках банковскую карточку и кошелек. Фото: Новини.LIVE

В Украине действуют лимиты на переводы с карты на карту или IBAN. Несоблюдение действующих ограничений может привести к лишним расходам, задержкам платежей или даже временной блокировке счетов.

Какие лимиты на переводы действуют в апреле, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на портал "Курс Украины".

Какую сумму можно переводить с карты

Лимиты, которые действуют в апреле 2026 года, охватывают как переводы с карты на карту, так и платежи по реквизитам IBAN на счета других физических лиц. В то же время ограничения не распространяются на операции между собственными счетами в одном банке или платежи юридическим лицам.

Клиенты с неподтвержденными доходами могут переводить на карты и IBAN:

  • 100 000 грн в месяц — если уровень риска владельца счета низкий или средний;
  • 50 000 грн — если уровень риска высокий.

В эту сумму не входят расчеты за коммунальные или другие услуги, оплата товаров и снятие наличных.

Читайте также:

Кто может превышать лимиты

Переводить на карты и IBAN больше указанных выше сумм могут владельцы счетов, которые получают заработную плату выше установленного лимита. Но, чтобы иметь возможность выходить за рамки ограничений, надо подать соответствующий запрос в банк.

Если клиент осуществляет волонтерскую деятельность, он должен это доказать. Доказательством послужит регистрация фонда, письмо от БФ или воинской части, информация о конкретном сборе (сумма, сроки и цель), данные из открытых источников.

Какие комиссии за карточные переводы действуют в апреле

Обычно комиссия за перевод по номеру карты или на IBAN колеблется в пределах от 0% до 2%. При этом оплата может начисляться по-разному: в виде процента от суммы, фиксированного платежа или комбинированного тарифа. Например, в некоторых банках это может быть 1,5% от суммы плюс дополнительно фиксированная плата.

На то, сколько именно придется заплатить за перевод, влияют несколько ключевых факторов:

  • направление платежа — отправляются ли деньги между счетами одного банка, на карту или счет другого финансового учреждения;
  • тип банковской карты — дебетовая (для выплат), кредитная, стандартная или премиальная;
  • платежная система, к которой принадлежит карта — Visa, MasterCard или "Простір";
  • сумма перевода и количество операций за определенный период;
  • способ проведения операции — в отделении банка, через платежный терминал, в мобильном приложении или с помощью стороннего онлайн-сервиса.

Если и отправитель, и получатель обслуживаются в одном банке, во многих случаях такие переводы могут быть вообще без комиссии.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Ощадбанке изменились некоторые правила для клиентов. Финучреждение установит специальный курс на покупку долларов и евро через мобильное приложение. Кроме того, владельцам карт банка предоставят возможность снять валюту в кассе без комиссии.

Также Новини.LIVE писали, что украинцы будут платить сниженные комиссии при осуществлении платежей через Дію. Это касается оплаты налогов, штрафов, судебного сбора и государственных услуг, таких как выдача справок и выписок и тому подобное.

Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Виктория Илюхина
