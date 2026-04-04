Карточные переводы: какие лимиты действуют в апреле и кто может их превышать

Лимиты на карточные переводы: какие ограничения действуют в апреле 2026
В Украине действуют лимиты на переводы с карты на карту или IBAN. Несоблюдение действующих ограничений может привести к лишним расходам, задержкам платежей или даже временной блокировке счетов.
Какие лимиты на переводы действуют в апреле, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на портал "Курс Украины".
Какую сумму можно переводить с карты
Лимиты, которые действуют в апреле 2026 года, охватывают как переводы с карты на карту, так и платежи по реквизитам IBAN на счета других физических лиц. В то же время ограничения не распространяются на операции между собственными счетами в одном банке или платежи юридическим лицам.
Клиенты с неподтвержденными доходами могут переводить на карты и IBAN:
- 100 000 грн в месяц — если уровень риска владельца счета низкий или средний;
- 50 000 грн — если уровень риска высокий.
В эту сумму не входят расчеты за коммунальные или другие услуги, оплата товаров и снятие наличных.
Кто может превышать лимиты
Переводить на карты и IBAN больше указанных выше сумм могут владельцы счетов, которые получают заработную плату выше установленного лимита. Но, чтобы иметь возможность выходить за рамки ограничений, надо подать соответствующий запрос в банк.
Если клиент осуществляет волонтерскую деятельность, он должен это доказать. Доказательством послужит регистрация фонда, письмо от БФ или воинской части, информация о конкретном сборе (сумма, сроки и цель), данные из открытых источников.
Какие комиссии за карточные переводы действуют в апреле
Обычно комиссия за перевод по номеру карты или на IBAN колеблется в пределах от 0% до 2%. При этом оплата может начисляться по-разному: в виде процента от суммы, фиксированного платежа или комбинированного тарифа. Например, в некоторых банках это может быть 1,5% от суммы плюс дополнительно фиксированная плата.
На то, сколько именно придется заплатить за перевод, влияют несколько ключевых факторов:
- направление платежа — отправляются ли деньги между счетами одного банка, на карту или счет другого финансового учреждения;
- тип банковской карты — дебетовая (для выплат), кредитная, стандартная или премиальная;
- платежная система, к которой принадлежит карта — Visa, MasterCard или "Простір";
- сумма перевода и количество операций за определенный период;
- способ проведения операции — в отделении банка, через платежный терминал, в мобильном приложении или с помощью стороннего онлайн-сервиса.
Если и отправитель, и получатель обслуживаются в одном банке, во многих случаях такие переводы могут быть вообще без комиссии.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Ощадбанке изменились некоторые правила для клиентов. Финучреждение установит специальный курс на покупку долларов и евро через мобильное приложение. Кроме того, владельцам карт банка предоставят возможность снять валюту в кассе без комиссии.
Также Новини.LIVE писали, что украинцы будут платить сниженные комиссии при осуществлении платежей через Дію. Это касается оплаты налогов, штрафов, судебного сбора и государственных услуг, таких как выдача справок и выписок и тому подобное.
