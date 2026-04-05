В Ощад24/7 предусмотрены усиленные лимиты: когда и для каких сумм действуют ограничения

Переводы средств в Ощад24/7: что надо знать об усиленных лимитах
В госфинучреждении "Ощадбанк" частично действует усиленный лимит на осуществление денежных переводов через мобильное приложение или веб-банкинг "Ощад24/7", который касается всех банковских карт. Соответствующее ограничение введено, чтобы защитить средства клиентов в период высокой мошеннической активности в течение суток.
Когда действует усиленное ограничение на переводы в "Ощад24/7"
По информации банка, было установлено, что в ночной период суток наблюдается повышенная активность мошенников. В связи с этим со стороны финучреждения введены усиленные меры для обеспечения безопасности средств клиентов.
Речь идет о действии запрета на финансовые операции со значительным объемом в "Ощад24/7".
Согласно действующим правилам, действие "ночного" ограничения распространяется на все виды банковских карт Ощадбанка. Оно делает невозможным осуществление операций, если сумма превышает 10 000 грн.
Какие еще действуют ограничения для защиты средств в Ощадбанке
По информации финучреждения, также для обеспечения безопасности клиентов от противоправных списаний со стороны мошенников предусмотрены другие ограничения на денежные переводы через "Ощад24/7". Существует еще два инструмента, призванных защитить средства. А именно:
- СМС-подтверждение на отправку;
- Опция личных лимитов на переводы.
Что касается требования СМС-подтверждения на финансовый номер телефона при отправке средств, то в 2026 году действует четкий лимит от 1 000 грн.
Такие меры были усилены год назад после всплеска в Украине мошеннических списаний. До этого действовал лимит в 2 000 грн.
Соответствующие ограничения утверждены постановлением Национального банка Украины (НБУ) №58 "Об утверждении положения об аутентификации и применении усиленной аутентификации на платежном рынке".
Для того, чтобы осуществить перевод средств между картами через "Ощад 24/7", превышающий 1 000 грн, нужно в главном меню выбрать "Переводы". А дальше выполнить следующие шаги:
- нажать на опцию "Переводы между картами";
- отметить необходимый тип перевода;
- указать карту, куда будут отправлены средства;
- ввести номер карты получателя или отсканировать;
- согласиться со снятием комиссии;
- выбрать "Продолжить";
- после этого надо ввести код, полученный в СМС/Face ID/Touch ID.
