Меньше налогов с зарплаты: кто имеет право на льготу в 2026 году

Деньги в конверте. Фото: Новини.LIVE

Некоторые работники могут уменьшить сумму налога с зарплаты благодаря налоговой социальной льготе. В 2026 году повышенная НСЛ предусмотрена, в частности, для людей с инвалидностью I и II группы и родителей, воспитывающих ребенка с инвалидностью. В то же время для применения льготы существуют ограничения по размеру дохода.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

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Кто может платить меньше налогов с зарплаты

Налоговая социальная льгота дает возможность уменьшить сумму дохода, из которой работодатель рассчитывает НДФЛ. То есть работник не получает размер льготы отдельной выплатой — благодаря ей из зарплаты может быть удержано меньше налога.

В 2026 году повышенную НСП в размере 150% базовой льготы могут применять:

родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет — в расчете на каждого такого ребенка;

люди с инвалидностью I или II группы, в частности те, кто имеет инвалидность с детства.

Отдельная категория людей с инвалидностью I и II группы, имеющих статус участников боевых действий на территории других государств в период после Второй мировой войны, имеет право на ПСП в размере 200% базовой льготы.

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Каков размер льготы в 2026 году

Базовая налоговая социальная льгота в 2026 году составляет 1 664 грн. Поэтому для людей с инвалидностью I и II группы и родителей детей с инвалидностью повышенная ПСП в размере 150% составляет 2 496 грн.

Для отдельных участников боевых действий с инвалидностью I или II группы предусмотрена ПСП в размере 200% — 3 328 грн.

Важно, что эти суммы не выплачиваются работнику на руки. На размер ПСП уменьшается налогооблагаемый доход, из которого рассчитывается НДФЛ.

Например, если работнику применяется ПНС в размере 2 496 грн, то при ставке НДФЛ 18% потенциальная экономия по этому налогу составляет около 449 грн в месяц. Для льготы в размере 3 328 грн экономия может составить около 599 грн.

Какая зарплата дает право на ПСП

Воспользоваться налоговой социальной льготой можно только при условии, что месячный доход в виде зарплаты не превышает установленного лимита.

В 2026 году прожиточный минимум для трудоспособного лица составляет 3 328 грн. Предельный размер зарплаты для применения ПСП рассчитывается как этот показатель, умноженный на 1,4, с последующим округлением до ближайших 10 грн.

Таким образом, базовый лимит составляет 4 660 грн в месяц. Именно поэтому повышенный ПСП не распространяется на работников с зарплатой, превышающей эту сумму.

Для родителей, воспитывающих нескольких детей, предельный доход определяется с учетом количества детей. Например, для двоих детей он составляет 9 320 грн, для троих — 13 980 грн.

Как оформить налоговую льготу

ПСП не нужно оформлять через налоговую инспекцию. Работник должен подать работодателю заявление о применении налоговой социальной льготы и документы, подтверждающие право на нее.

Человек с инвалидностью может предоставить, в частности, копию пенсионного удостоверения или соответствующую справку. Родителям детей с инвалидностью могут понадобиться свидетельство о рождении ребенка, медицинское заключение и другие документы в зависимости от ситуации.

Льгота применяется к заработной плате и приравненным к ней выплатам за соответствующий месяц и только по одному месту работы.

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