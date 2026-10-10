ГНС получила финансовые данные из 83 юрисдикций: что это означает для украинцев

Женщина считает доллары. Фото: Новини.LIVE

Украинская налоговая служба получила информацию о финансовых счетах от 83 иностранных юрисдикций, а данные передала 97 партнерам. Международный обмен помогает выявлять несоответствия между сведениями о зарубежных активах и налоговой отчетностью. В то же время само наличие счета за рубежом не означает нарушения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

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Какие данные получила налоговая

ГНС сообщила о результатах очередной кампании автоматического обмена финансовой информацией. Украина получила сведения от 83 юрисдикций и передала информацию о финансовых счетах в 97 партнерских юрисдикций.

Обмен происходит в соответствии с международным стандартом CRS. Он позволяет налоговым органам стран обмениваться информацией о финансовых активах налоговых резидентов за рубежом.

Механизм призван повысить прозрачность финансовых операций и помочь выявлять случаи, когда доходы или активы могут быть скрыты от налогообложения.

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Кто может попасть в поле зрения налоговой

Полученные от иностранных партнеров сведения могут использоваться для сопоставления информации о финансовых активах с налоговой отчетностью. Поэтому особое внимание следует уделить своим налоговым обязательствам украинцам, которые имеют счета за рубежом и получали там доходы.

Например, если человек получал иностранный доход, для которого законодательство предусматривает самостоятельное декларирование, ему следует проверить, выполнил ли он соответствующие требования. Налоговые последствия зависят от вида дохода, статуса налогового резидентства и применимых норм законодательства.

В то же время ГНС не сообщала о конкретном перечне граждан, которых уже отобрали для проверок. Сам факт участия страны в автоматическом обмене также не означает, что каждый владелец зарубежного счета автоматически станет объектом налоговой проверки.

Означает ли наличие зарубежного счета дополнительные налоги

Наличие банковского счета в другой стране само по себе не является нарушением. Точно так же международный обмен не означает автоматического налогообложения всех средств, которые человек хранит за рубежом.

Важно различать остаток на счете и доход, который может подлежать налогообложению. Чтобы определить возможные обязательства, необходимо учитывать происхождение средств, характер дохода, налоговое резидентство человека и правила международных соглашений.

Украинцам, получающим доходы из-за рубежа, стоит проверить, нужно ли их декларировать и уплачивать налоги. Если есть сомнения относительно конкретной ситуации, лучше обратиться в ГНС или к налоговому специалисту.

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