Земельный налог для пенсионеров: как не платить за участок и кому предоставляется льгота

Пожилая женщина считает деньги. Фото: Новини.LIVE

В Украине отдельные категории граждан могут быть освобождены от уплаты земельного налога, в частности пенсионеры по возрасту. В то же время льгота распространяется не на любую площадь земли, а только в пределах установленных законодательством норм. Чтобы воспользоваться освобождением от уплаты налога, необходимо подтвердить свое право на льготу в налоговой службе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

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Кто из пенсионеров может не платить за землю

Пенсионеры по возрасту относятся к категориям граждан, освобожденных от уплаты земельного налога. Такое право предусмотрено статьей 281 Налогового кодекса Украины.

В то же время само наличие земельного участка не означает полного освобождения от уплаты налога за любую площадь. Льгота действует в пределах установленных норм, которые зависят от назначения земли.

За какую площадь земли можно не платить

Для пенсионеров по возрасту действуют следующие предельные нормы:

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до 2 гектаров — для ведения личного крестьянского хозяйства;

до 0,25 гектара — для приусадебного участка в селе;

до 0,15 гектара — для приусадебного участка в поселке;

до 0,10 гектара — для приусадебного участка в городе;

до 0,12 гектара — для ведения садоводства;

до 0,10 гектара — для индивидуального дачного строительства;

до 0,01 гектара — для строительства индивидуального гаража.

Если площадь участка превышает установленную норму, льгота не обязательно теряется полностью. В таком случае земельный налог начисляется на часть площади, превышающую предельный размер.

Как оформить льготу

Освобождение от земельного налога не предоставляется автоматически. Пенсионеру необходимо обратиться в налоговый орган по месту нахождения земельного участка и подать заявление о применении льготы, а также документ, подтверждающий право на неё. Для пенсионера таким документом является пенсионное удостоверение.

Подать заявление можно не только лично. ГНС позволяет сделать это в электронной форме через Электронный кабинет плательщика или мобильное приложение "Моя налоговая".

Если право на льготу возникло в течение года, освобождение от уплаты налога применяется с месяца, следующего за месяцем возникновения такого права.

Кто еще может получить льготу

Освобождение от земельного налога предусмотрено не только для пенсионеров по возрасту. К льготным категориям также относятся люди с инвалидностью I и II групп, родители, воспитывающие троих и более детей в возрасте до 18 лет, ветераны войны и некоторые граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в октябре часть пенсионеров может получить возрастные доплаты к пенсии. Размер ежемесячной надбавки зависит от возраста и составляет от 300 до 570 гривен. Такие выплаты начисляются автоматически, если общая пенсия вместе с доплатами не превышает установленного лимита.

Также Новини.LIVE сообщали, что почти 1,88 млн украинских пенсионеров получают более 10 тысяч гривен в месяц. Большинство людей получают выплаты в пределах от 10 001 до 15 000 гривен, тогда как пенсии свыше 30 тысяч гривен получают лишь около 0,3% пенсионеров. Высокие выплаты преимущественно сосредоточены среди отдельных категорий получателей, в частности пенсионеров за выслугу лет