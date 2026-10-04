Земельный налог для пенсионеров: как не платить за участок и кому предоставляется льгота

Пенсионеры могут не платить земельный налог: какие участки освобождаются от уплаты
В Украине отдельные категории граждан могут быть освобождены от уплаты земельного налога, в частности пенсионеры по возрасту. В то же время льгота распространяется не на любую площадь земли, а только в пределах установленных законодательством норм. Чтобы воспользоваться освобождением от уплаты налога, необходимо подтвердить свое право на льготу в налоговой службе.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.
Кто из пенсионеров может не платить за землю
Пенсионеры по возрасту относятся к категориям граждан, освобожденных от уплаты земельного налога. Такое право предусмотрено статьей 281 Налогового кодекса Украины.
В то же время само наличие земельного участка не означает полного освобождения от уплаты налога за любую площадь. Льгота действует в пределах установленных норм, которые зависят от назначения земли.
За какую площадь земли можно не платить
Для пенсионеров по возрасту действуют следующие предельные нормы:
- до 2 гектаров — для ведения личного крестьянского хозяйства;
- до 0,25 гектара — для приусадебного участка в селе;
- до 0,15 гектара — для приусадебного участка в поселке;
- до 0,10 гектара — для приусадебного участка в городе;
- до 0,12 гектара — для ведения садоводства;
- до 0,10 гектара — для индивидуального дачного строительства;
- до 0,01 гектара — для строительства индивидуального гаража.
Если площадь участка превышает установленную норму, льгота не обязательно теряется полностью. В таком случае земельный налог начисляется на часть площади, превышающую предельный размер.
Как оформить льготу
Освобождение от земельного налога не предоставляется автоматически. Пенсионеру необходимо обратиться в налоговый орган по месту нахождения земельного участка и подать заявление о применении льготы, а также документ, подтверждающий право на неё. Для пенсионера таким документом является пенсионное удостоверение.
Подать заявление можно не только лично. ГНС позволяет сделать это в электронной форме через Электронный кабинет плательщика или мобильное приложение "Моя налоговая".
Если право на льготу возникло в течение года, освобождение от уплаты налога применяется с месяца, следующего за месяцем возникновения такого права.
Кто еще может получить льготу
Освобождение от земельного налога предусмотрено не только для пенсионеров по возрасту. К льготным категориям также относятся люди с инвалидностью I и II групп, родители, воспитывающие троих и более детей в возрасте до 18 лет, ветераны войны и некоторые граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в октябре часть пенсионеров может получить возрастные доплаты к пенсии. Размер ежемесячной надбавки зависит от возраста и составляет от 300 до 570 гривен. Такие выплаты начисляются автоматически, если общая пенсия вместе с доплатами не превышает установленного лимита.
Также Новини.LIVE сообщали, что почти 1,88 млн украинских пенсионеров получают более 10 тысяч гривен в месяц. Большинство людей получают выплаты в пределах от 10 001 до 15 000 гривен, тогда как пенсии свыше 30 тысяч гривен получают лишь около 0,3% пенсионеров. Высокие выплаты преимущественно сосредоточены среди отдельных категорий получателей, в частности пенсионеров за выслугу лет