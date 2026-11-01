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Главная Финансы Пиксель может стоить 6 800 грн: за какое нарушение налагают повторный штраф

Пиксель может стоить 6 800 грн: за какое нарушение налагают повторный штраф

Ua ru
1 ноября 2026 11:00
Военная форма без разрешения: какой штраф грозит за повторное нарушение УНИАН
Военная форма на вешалках. Фото: УНИАН

Ношение военной формы с опознавательными знаками без соответствующего права может обойтись украинцам в тысячи гривен. Если нарушение повторится в течение года, сумма штрафа увеличится до 6 800 грн. Кроме того, закон предусматривает конфискацию одежды, а в отдельных случаях — общественные работы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Когда штраф за пиксель растет

Ответственность за незаконное ношение военной формы определяет статья 186-8 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Она касается людей, не имеющих права носить военную одежду с опознавательными знаками Вооруженных сил Украины или других военных формирований.

За первое нарушение предусмотрено предупреждение или штраф от 2 550 до 3 400 грн. При этом соответствующую форму с опознавательными знаками конфискуют.

Если человека уже привлекали к административной ответственности за такое же нарушение, а в течение года он повторно наденет военную форму без надлежащего права, наказание будет более строгим.

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В таком случае предусмотрено:

  • штраф от 3 400 до 6 800 грн;
  • или общественные работы продолжительностью от 30 до 40 часов;
  • конфискацию соответствующей формы с опознавательными знаками.

Повторное нарушение может обойтись вдвое дороже, чем максимальный штраф за первый случай. При этом конфискация одежды предусмотрена как за первое, так и за повторное нарушение.

Штрафуют ли за любой камуфляж

Ответственность касается не любой одежды с камуфляжным принтом. Важно различать военную форму с опознавательными знаками и гражданскую одежду в стиле милитари.

Право носить военную форму имеют военнослужащие, резервисты, военнообязанные во время сборов, курсанты и лицеисты, а также лица, уволенные со службы в запас или в отставку с предоставлением такого права.

Гражданскую одежду, которая лишь напоминает военный стиль и не копирует официальные образцы формы и военные знаки различия, не следует автоматически приравнивать к правонарушению.

Поэтому перед покупкой или использованием камуфляжа стоит проверить, нет ли на нём официальных знаков различия ВСУ или других воинских формирований.

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Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка

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