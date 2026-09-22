Жители сел могут не платить за коммунальные услуги: кому это позволено

Счет за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

В Украине отдельные работники бюджетной сферы, которые работают и проживают в сельской местности и поселках городского типа, могут получить 100-процентную скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Льгота распространяется не на всех бюджетников, а только на определенные законодательством категории и предоставляется в пределах установленных норм.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Кто из бюджетников имеет право на 100% скидку

Право на 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг имеют работники, относящиеся к определенным законом категориям и работающие в сельской местности или поселках городского типа.

В частности, речь идет о педагогических, медицинских и фармацевтических работниках. Также льгота распространяется на работников музеев, государственных и коммунальных учреждений культуры и учебных заведений сферы культуры, если они работают в соответствующей местности.

Отдельно предусмотрено право для пенсионеров, которые ранее работали по соответствующим профессиям в сельской местности или поселках городского типа и продолжают там проживать. В перечень входят, в частности, бывшие педагоги, медицинские и фармацевтические работники, а также работники культуры и библиотек.

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Что именно покрывает льгота

100% скидка распространяется на оплату жилищно-коммунальных услуг, но важно учитывать установленные государством нормы потребления.

Льгота также может распространяться на приобретение твердого и жидкого бытового топлива для печей и сжиженного газа — для тех домохозяйств, которые пользуются такими видами отопления.

То есть речь идет не о неограниченном освобождении от всех коммунальных платежей. Если потребление превышает установленные социальные нормативы, скидка не означает автоматического покрытия всей суммы в платежке.

Существует важное условие, касающееся дохода

В 2026 году такая льгота предоставляется с учетом дохода семьи. Среднемесячный совокупный доход в расчете на одного человека за последние шесть месяцев не должен превышать 4 660 грн.

Именно этот показатель соответствует величине дохода, дающей право на налоговую социальную льготу в 2026 году.

Например, если в семье проживают три человека, для определения права на льготу будет учитываться среднемесячный доход семьи в расчете на каждого ее члена. При этом ПФУ самостоятельно проверяет соответствие дохода установленным требованиям.

Если доход семьи превышает установленный порог, человек может проверить право на жилищную субсидию, ведь механизм ее назначения отличается от льготы.

Как оформить льготу на коммунальные услуги

Для получения льготы необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины. Подать документы можно лично или удаленно.

Онлайн-заявление подается через веб-портал электронных услуг ПФУ. В сентябре 2026 года Пенсионный фонд отдельно напомнил о возможности оформить льготу дистанционно. Для этого нужно авторизоваться в личном кабинете, в разделе "Взаимодействие с ПФУ" выбрать пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу", а затем — заявление о предоставлении льгот на оплату ЖКХ.

К заявлению нужно приложить необходимые отсканированные копии документов. После заполнения формы ее необходимо сформировать, проверить указанные данные и отправить в Пенсионный фонд. Результат рассмотрения можно проверить в личном кабинете.

Что следует проверить перед оформлением

Перед подачей заявления работнику бюджетной сферы следует убедиться в трех вещах: его профессия входит в установленный перечень, он работает в сельской местности или поселке городского типа, а среднемесячный доход семьи на одного человека соответствует установленному в 2026 году порогу.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что для получения субсидии на газ в некоторых случаях требуется справка об отсутствии задолженности. Документ подтверждает погашение долга и может потребоваться для назначения помощи. Получить справку можно онлайн или лично в сервисном центре.

Также Новини.LIVE сообщали, что отсутствие пенсии из-за недостаточного страхового стажа не всегда лишает человека права на субсидию. При определенных условиях помощь на оплату коммунальных услуг могут назначить людям, имеющим не менее 15 лет стажа и получавшим социальную помощь в соответствующий период. Заявление можно подать в Пенсионный фонд, через ЦНАП или онлайн.