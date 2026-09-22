Unex Bank, O.Bank и другие: где депозит принесет больше всего денег

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

После повышения учетной ставки НБУ до 16% годовых банки пересматривают условия гривневых депозитов. Некоторые финансовые учреждения уже предлагают до 17,5% годовых, однако эта цифра не означает, что именно столько получит вкладчик. Часть дохода уйдет на налоги, поэтому из 100 тыс. грн чистый доход будет заметно меньше.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на FinClub.

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17 сентября Национальный банк повысил учетную ставку на 0,5 процентного пункта — до 16% годовых. Причиной регулятор назвал усиление инфляционного давления и рост проинфляционных рисков. В то же время в НБУ отметили, что повышение ставки должно поддержать привлекательность гривневых депозитов и облигаций внутреннего государственного займа.

Какие банки предлагают самые высокие ставки

По состоянию на 22 сентября максимальная ставка по гривневому депозиту на 12 месяцев составляет 17,5% годовых. Такую доходность предлагает Юнекс Банк по вкладу "Максимум". Минимальная сумма такого депозита составляет 5 000 грн, а срок — от 366 до 367 дней.

Среди других выгодных предложений на рынке:

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O.Bank — до 17,37% годовых;

Идея Банк — до 17,37%;

Акордбанк — до 17%;

Европромбанк — до 16,8%;

Альтбанк — до 16,75%;

Асвио Банк — до 16,6%;

"Украинский капитал" — до 16,5%;

Таскомбанк — до 16,5%.

Такие данные приводит Минфин в своем актуальном сравнении депозитных ставок украинских банков. При этом максимальная ставка может зависеть от конкретного срока и условий депозитного продукта.

Сколько можно заработать на 100 тысячах гривен

Самая высокая ставка в 17,5% выглядит привлекательно, но вкладчик не получит все начисленные банком проценты. Процентный доход физических лиц облагается 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Если положить 100 000 грн на год под 17,5%, банк начислит 17 500 грн процентов. После уплаты налогов чистый доход составит 13 475 грн. Таким образом, в конце срока вкладчик получит около 113 475 грн.

Если начальная сумма составляет 50 000 грн, при той же ставке банк начислит 8 750 грн процентов. После уплаты налогов чистый доход составит примерно 6 738 грн.

Для 10 000 грн на депозите под 17,5% процентный доход до налогообложения составит 1 750 грн, а после уплаты налогов — около 1 348 грн.

Будут ли ставки расти дальше

Повышение учетной ставки НБУ не означает, что все банки одновременно поднимут депозитные ставки на одинаковую величину. В то же время после предыдущего повышения часть банков уже увеличила доходность гривневых депозитов.

Поэтому перед открытием депозита стоит сравнивать не только процентную ставку. Важны также срок размещения средств, минимальная сумма, возможность пополнения, досрочного расторжения и порядок выплаты процентов.

Например, депозит "Максимум" от Юнекс Банка со ставкой 17,5% предусматривает возможность пополнения и пролонгации, но досрочное расторжение и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Таким образом, после решения НБУ максимальная ставка по гривневому депозиту в год в настоящее время составляет 17,5%, но фактический доход вкладчика будет ниже из-за налогообложения. При вкладе в 100 000 грн разница между начисленными процентами и чистым доходом составляет более 4 000 грн.

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