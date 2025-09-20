Видео
Главная Финансы Выплаты для лиц с инвалидностью — когда надо менять удостоверение

Выплаты для лиц с инвалидностью — когда надо менять удостоверение

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 06:10
Пенсии в Украине — когда нужна замена удостоверения для лиц с инвалидностью
Пожилые люди пожилого возраста. Фото: Freepik

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) дали пояснения, когда необходима замена удостоверения для лиц с инвалидностью, дающего право на выплаты от государства. В 2025 году действуют особые правила.

Об этом говорится в сообщении одного из управлений ПФУ.

Читайте также:

Необходимость замены удостоверения для лиц с инвалидностью

С вопросом к Пенсионному фонду о необходимости замены удостоверения до окончания срока действия обращаются граждане, имеющие инвалидность. Документ был выдан органом социальной защиты и действителен до августа 2026 года.

Как известно, согласно принятым изменениям, с 1 июля 2025 года Пенсионный фонд получил полномочия по назначению и выплате некоторых видов государственной социальной помощи. В частности:

  • для лиц, не имеющих права на пенсию;
  • для лиц с инвалидностью;
  • для лиц, нуждающихся в помощи на уход;
  • для лиц с инвалидностью с детства;
  • для детей с инвалидностью до 18 лет.

В ПФУ отметили, что для такой категории граждан нет необходимости обращаться в органы Пенсионного фонда с просьбой замены удостоверения.

Удостоверения, выданные органами соцзащиты в соответствии с законами "О государственной соцпомощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью" и "О государственной соцпомощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью", остаются в силе до завершения срока их действия или до замены на новые в соответствии с порядком постановления правительства № 695 "Некоторые вопросы предоставления отдельных видов государственной соцпомощи Пенсионным фондом Украины".

"То есть, действующим удостоверением, выданным органами соцзащиты, можно пользоваться до указанной в нем даты. Менять его досрочно не нужно", — говорится в сообщении.

В каких случаях удостоверение требует замены

По данным фонда, новое удостоверение по заявлению граждан может выдаваться по следующим основаниям:

  • в случае непригодности старого удостоверения;
  • в случае потери удостоверения;
  • в случае перехода на другой вид пенсии;
  • в случае изменения обстоятельства осуществления опеки и попечительства.

О замене удостоверения специалисты ПФУ сделают соответствующую отметку в пенсионном деле.

Для этого необходимо подать соответствующее заявление и пакет документов:

  • паспорт/документ, удостоверяющий личность;
  • идентификационный код;
  • фотографии (2,5×3);
  • образец подписи (для е-пенсионного удостоверения).

Ранее мы писали, какой размер доплаты к пенсионной выплате предусмотрен за почетное звание "Заслуженный". На нее имеют право ряд работников в 2025 году.

Также сообщалось, что в Украине реализовывают проект по предоставлению базовой соцпомощи. Известно, предусмотрена ли она для пожилых людей, которые не имеют права на пенсию по возрасту.

выплаты пенсии ПФУ деньги инвалидность
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
