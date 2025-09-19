Выплаты до 3 тыс. долларов — кто из граждан с инвалидностью получит гранты

Человек держит валюту в руках. Фото: Новини.LIVE

Правозащитная организация Fight For Right объявила грантовый конкурс для развития предпринимательства или переквалификации. В нем могут принять участие украинские женщины-ветераны, в частности, имеющие инвалидность.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации в Facebook.

Условия программы помощи для украинских ветеранов

Как отмечается, программа в рамках проекта "Расширение возможностей ветеранок с инвалидностью" рассчитана на оказание поддержки для украинских женщин, которые являются ветеранами с инвалидностью или без инвалидности:

имеют идею на открытие бизнеса или ее уже реализуют;

стремятся получить дополнительное образование/переквалификацию.

"Предпочтение отдается: инновационным, смелым идеям, инициированным самими ветеранами с инвалидностью или без инвалидности", — говорится в сообщении.

Программа поддержки предусматривает предоставление женщинам-ветеранами возможность получить мини-гранты, сопровождение экспертов. В ее рамках будет реализовано:

предоставление десяти грантов до 3 тыс. долларов;

индивидуальная менторская поддержка;

шанс приобщиться к различным мероприятиям, в частности адвокационного двухдневного визита в Киев для встреч с представителями парламента и правительственных учреждений.

Правила регистрации в грантовом конкурсе

Украинские гражданки, желающие присоединиться к грантовому конкурсу с возможностью получить средства на бизнес, должны вовремя подать онлайн-заявку, и подготовить необходимые документы. Регистрация в программе продлится до 30 сентября 2025 года.



После заполнения анкеты, претендентам необходимо будет сформировать полный пакет документов на украинском языке и отправить на е-почту.

Среди необходимых документов должны быть:

подтверждение стоимости обучения;

сертификат о прохождении курса: "Укрепление: бизнес и профессиональный рост ветеранок";

удостоверение участника боевых действий/другого документа с подтверждением статуса (копия);

другие документы, указанные на портале по грантовому конкурсу.

"В теме письма обязательно укажите "Грантовая заявка от (ваша фамилия, имя) для участия в конкурсе грантов на развитие бизнеса в рамках проекта "Расширение возможностей ветеранок с инвалидностью", — говорится в сообщении.



