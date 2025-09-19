Видео
Гранты до 3 тыс. долларов для лиц с инвалидностью — условия

Гранты до 3 тыс. долларов для лиц с инвалидностью — условия

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 11:00
Выплаты до 3 тыс. долларов — кто из граждан с инвалидностью получит гранты
Человек держит валюту в руках. Фото: Новини.LIVE

Правозащитная организация Fight For Right объявила грантовый конкурс для развития предпринимательства или переквалификации. В нем могут принять участие украинские женщины-ветераны, в частности, имеющие инвалидность.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации в Facebook.

Читайте также:

Условия программы помощи для украинских ветеранов

Как отмечается, программа в рамках проекта "Расширение возможностей ветеранок с инвалидностью" рассчитана на оказание поддержки для украинских женщин, которые являются ветеранами с инвалидностью или без инвалидности:

  • имеют идею на открытие бизнеса или ее уже реализуют;
  • стремятся получить дополнительное образование/переквалификацию.

"Предпочтение отдается: инновационным, смелым идеям, инициированным самими ветеранами с инвалидностью или без инвалидности", — говорится в сообщении.

Программа поддержки предусматривает предоставление женщинам-ветеранами возможность получить мини-гранты, сопровождение экспертов. В ее рамках будет реализовано:

  • предоставление десяти грантов до 3 тыс. долларов;
  • индивидуальная менторская поддержка;
  • шанс приобщиться к различным мероприятиям, в частности адвокационного двухдневного визита в Киев для встреч с представителями парламента и правительственных учреждений.

Правила регистрации в грантовом конкурсе

Украинские гражданки, желающие присоединиться к грантовому конкурсу с возможностью получить средства на бизнес, должны вовремя подать онлайн-заявку, и подготовить необходимые документы. Регистрация в программе продлится до 30 сентября 2025 года.

После заполнения анкеты, претендентам необходимо будет сформировать полный пакет документов на украинском языке и отправить на е-почту.

Среди необходимых документов должны быть:

  • подтверждение стоимости обучения;
  • сертификат о прохождении курса: "Укрепление: бизнес и профессиональный рост ветеранок";
  • удостоверение участника боевых действий/другого документа с подтверждением статуса (копия);
  • другие документы, указанные на портале по грантовому конкурсу.

"В теме письма обязательно укажите "Грантовая заявка от (ваша фамилия, имя) для участия в конкурсе грантов на развитие бизнеса в рамках проекта "Расширение возможностей ветеранок с инвалидностью", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали о реализации программы по предоставлению финпомощи на осуществление ремонтов пострадавшего от обстрелов жилья. В частности, воспользоваться такой возможностью могут жители одной из областей.

Также мы рассказывали, в каких регионах предоставляют средства на поддержку домохозяйств во время войны. Граждане могут подавать заявки до конца 30 сентября.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
