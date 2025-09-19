Выплаты до 3 тыс. долларов — кто из граждан с инвалидностью получит гранты

Гранты до 3 тыс. долларов для лиц с инвалидностью — условия
Правозащитная организация Fight For Right объявила грантовый конкурс для развития предпринимательства или переквалификации. В нем могут принять участие украинские женщины-ветераны, в частности, имеющие инвалидность.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации в Facebook.
Условия программы помощи для украинских ветеранов
Как отмечается, программа в рамках проекта "Расширение возможностей ветеранок с инвалидностью" рассчитана на оказание поддержки для украинских женщин, которые являются ветеранами с инвалидностью или без инвалидности:
- имеют идею на открытие бизнеса или ее уже реализуют;
- стремятся получить дополнительное образование/переквалификацию.
"Предпочтение отдается: инновационным, смелым идеям, инициированным самими ветеранами с инвалидностью или без инвалидности", — говорится в сообщении.
Программа поддержки предусматривает предоставление женщинам-ветеранами возможность получить мини-гранты, сопровождение экспертов. В ее рамках будет реализовано:
- предоставление десяти грантов до 3 тыс. долларов;
- индивидуальная менторская поддержка;
- шанс приобщиться к различным мероприятиям, в частности адвокационного двухдневного визита в Киев для встреч с представителями парламента и правительственных учреждений.
Правила регистрации в грантовом конкурсе
Украинские гражданки, желающие присоединиться к грантовому конкурсу с возможностью получить средства на бизнес, должны вовремя подать онлайн-заявку, и подготовить необходимые документы. Регистрация в программе продлится до 30 сентября 2025 года.
После заполнения анкеты, претендентам необходимо будет сформировать полный пакет документов на украинском языке и отправить на е-почту.
Среди необходимых документов должны быть:
- подтверждение стоимости обучения;
- сертификат о прохождении курса: "Укрепление: бизнес и профессиональный рост ветеранок";
- удостоверение участника боевых действий/другого документа с подтверждением статуса (копия);
- другие документы, указанные на портале по грантовому конкурсу.
"В теме письма обязательно укажите "Грантовая заявка от (ваша фамилия, имя) для участия в конкурсе грантов на развитие бизнеса в рамках проекта "Расширение возможностей ветеранок с инвалидностью", — говорится в сообщении.
