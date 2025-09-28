Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Атака РФ на Киев — известно о погибших, среди них ребенок
Главная Финансы Особенности назначения пенсии по возрасту — требования и сроки

Особенности назначения пенсии по возрасту — требования и сроки

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 06:10
Пенсия по возрасту в Украине — какие требования к срокам подачи заявления и другие детали
Мужчина и пожилая женщина возраста. Фото: Freepik

В Украине ежегодно обновляются требования к страховому стажу, дающему право для выхода на "заслуженный отдых". Украинцам рассказали, сколько сейчас нужно лет стажа, какие отведены сроки подачи заявления для своевременного назначения пенсии и какие необходимо подготовить документы в 2025 году.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Винницкой области.

Реклама
Читайте также:

Сроки подачи заявления для назначения пенсии по возрасту

По правилам, если гражданин проработал меньше, чем того требует закон, то выйти на пенсию по возрасту в 60 лет не сможет, придется ждать достижения 63 или 65 лет. Также разрешается докупить необходимое количество стажа для своевременного оформления пенсии.

Согласно нормам, действующим в 2025 году, право на пенсию по возрасту наступит, если человек достиг 60-летнего возраста и имеет не менее 32 лет стажа.

Действуют особые требования по срокам обращения за ее назначением. Хотя граждане могут обращаться в любое время после появления права на пенсию, однако следует понимать, что ее назначение будет зависеть от времени, когда было подано заявление. А именно:

  1. Если обращение подать в течение трех месяцев с даты достижения пенсионного возраста, то ее назначат со дня, следующего за датой достижения пенсионного возраста (как пример: если 60-летие наступило 1 сентября, то трехмесячный период для подачи заявления завершится до 30 ноября).
  2. Если заявление подать после завершения указанного периода в три месяца от даты достижения пенсионного возраста, то пенсия будет назначена со дня обращения за ней.

Что нужно для оформления пенсии по возрасту

Как отметили в Пенсионном фонде, в Украине действует экстерриториальный принцип обслуживания граждан. То есть обращаться за назначением пенсионных выплат можно лично где угодно, независимо от места жительства.

Подать заявление на назначение пенсии можно онлайн через личный е-кабинет на портале ПФУ с помощью квалифицированной е-подписи (КЭП). При формировании заявления необходимо будет добавить файлы сканированных документов, нужных для назначения пенсии.

Граждане должны заранее подготовить такой пакет документов:

  • паспорт, идентификационный код;
  • документы о стаже (трудовая книга, диплом об обучении, военный билет);
  • справку о зарплате за 60 месяцев подряд по 30 июня 2000 года (по собственному желанию);
  • реквизиты счета из банка (если способ выплат выбрали через банк);
  • фото для пенсионного удостоверения;
  • в случае изменения фамилии нужно предоставить свидетельство о браке.

Результаты рассмотрения обращения отобразятся в личном кабинете на е-портале ПФУ во вкладке "Мои сообщения".

Ранее мы писали, кому законодательство гарантирует минимальный размер пенсии, превышающий средний уровень в стране. В частности, известно, кто имеет право на пенсию в почти 14 тыс. грн.

Также рассказывали, кому из пенсионеров грозит потеря выплат из-за блокировки счетов. Юристы рассказали, что важно не накапливать какие-либо долги, чтобы не остаться без денег.

выплаты пенсии ПФУ деньги пенсионеры стаж
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации