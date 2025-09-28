Пенсия по возрасту в Украине — какие требования к срокам подачи заявления и другие детали

Мужчина и пожилая женщина возраста. Фото: Freepik

В Украине ежегодно обновляются требования к страховому стажу, дающему право для выхода на "заслуженный отдых". Украинцам рассказали, сколько сейчас нужно лет стажа, какие отведены сроки подачи заявления для своевременного назначения пенсии и какие необходимо подготовить документы в 2025 году.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Винницкой области.

Сроки подачи заявления для назначения пенсии по возрасту

По правилам, если гражданин проработал меньше, чем того требует закон, то выйти на пенсию по возрасту в 60 лет не сможет, придется ждать достижения 63 или 65 лет. Также разрешается докупить необходимое количество стажа для своевременного оформления пенсии.



Согласно нормам, действующим в 2025 году, право на пенсию по возрасту наступит, если человек достиг 60-летнего возраста и имеет не менее 32 лет стажа.

Действуют особые требования по срокам обращения за ее назначением. Хотя граждане могут обращаться в любое время после появления права на пенсию, однако следует понимать, что ее назначение будет зависеть от времени, когда было подано заявление. А именно:

Если обращение подать в течение трех месяцев с даты достижения пенсионного возраста, то ее назначат со дня, следующего за датой достижения пенсионного возраста (как пример: если 60-летие наступило 1 сентября, то трехмесячный период для подачи заявления завершится до 30 ноября). Если заявление подать после завершения указанного периода в три месяца от даты достижения пенсионного возраста, то пенсия будет назначена со дня обращения за ней.

Что нужно для оформления пенсии по возрасту

Как отметили в Пенсионном фонде, в Украине действует экстерриториальный принцип обслуживания граждан. То есть обращаться за назначением пенсионных выплат можно лично где угодно, независимо от места жительства.

Подать заявление на назначение пенсии можно онлайн через личный е-кабинет на портале ПФУ с помощью квалифицированной е-подписи (КЭП). При формировании заявления необходимо будет добавить файлы сканированных документов, нужных для назначения пенсии.

Граждане должны заранее подготовить такой пакет документов:

паспорт, идентификационный код;

документы о стаже (трудовая книга, диплом об обучении, военный билет);

справку о зарплате за 60 месяцев подряд по 30 июня 2000 года (по собственному желанию);

реквизиты счета из банка (если способ выплат выбрали через банк);

фото для пенсионного удостоверения;

в случае изменения фамилии нужно предоставить свидетельство о браке.

Результаты рассмотрения обращения отобразятся в личном кабинете на е-портале ПФУ во вкладке "Мои сообщения".

Ранее мы писали, кому законодательство гарантирует минимальный размер пенсии, превышающий средний уровень в стране. В частности, известно, кто имеет право на пенсию в почти 14 тыс. грн.

Также рассказывали, кому из пенсионеров грозит потеря выплат из-за блокировки счетов. Юристы рассказали, что важно не накапливать какие-либо долги, чтобы не остаться без денег.