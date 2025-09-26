Пенсии в Украине — кому гарантируют выплаты в 14 тыс. грн в 2025 году

Украинские денежные купюры. Фото: Новини.LIVE

В Украине некоторым категориям граждан установлены пенсии, которые не могут быть ниже законодательно утвержденного минимального уровня. В частности, известно, кто из украинцев может претендовать на ежемесячную выплату в размере около 14 тыс. грн.

Право на такой уровень пенсии предусмотрено в законе №2262-XII.

Реклама

Читайте также:

Кому государство гарантирует право на повышенные пенсии

Речь идет о законе "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". Согласно ему, военнослужащим, получившим группу инвалидности вследствие войны, государство обеспечило право на повышенные пенсионные выплаты.

Статус инвалидности вследствие войны предоставляется гражданам, которые получили ранение, контузию, увечье или болезнь при осуществлении защиты Родины или выполнения военных обязанностей во время агрессии РФ.

Для получения соответствующего статуса военные должны пройти медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК). Она установит группу инвалидности.

Его предоставляют, если инвалидность была установлена во время военной службы, в течение трех месяцев после увольнения, после окончания срока, если травма/болезнь связаны со службой или пленом.

Кто имеет право на около 14 тыс. грн пенсии в 2025 году

Согласно правилам, пенсия гражданам, если инвалидность была установлена во время военной службы, начисляется в процентах от размера денежного обеспечения. Ее уровень различается в зависимости от группы инвалидности.

В 2025 году законодательством предусмотрены минимальные суммы пенсий для военных с инвалидностью. В частности, пенсия в размере 13,82 тыс. грн предоставляется для бойцов с инвалидностью второй группы. Согласно нормам законодательства, для инвалидности этой группы предусматривается выплата в 80% от размера денежного обеспечения.

Такая выплата является госгарантией и не может быть уменьшена. Пенсию назначают на срок, определенный медкомиссией, или пожизненно — если военнослужащий уже достиг пенсионного возраста.

Для того, чтобы оформить соответствующую пенсию, военнослужащий или его представитель должен обратиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В течение десяти дней специалисты обязаны сформировать пакет документов и передать в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Ранее сообщалось о необходимости оцифровки трудовых книжек. Согласно закону, в 2021 году гражданам дали пять лет для такой процедуры (до 10 июня 2026 года).

Также мы писали, кто может потерять доступ к средствам на счетах Ощадбанка с 2026 года. Как пояснили в ПФУ, речь идет о требовании процедуры физической идентификации и уведомления о неполучении выплат от РФ.