Что изменится в Украине и для украинцев с 1 июня 2024 года

Счета за коммуналку и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В июне 2024 года украинцев, вероятно, ожидает повышение тарифов на электроэнергию. Они могут вырасти почти вдвое.

Новини.LIVE рассказывают, на сколько вырастут тарифы на электроэнергию в Украине с 1 июня.

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Как вырастут тарифы для населения

Текущий тариф на электроэнергию действует с 1 июня 2023 года. Он составляет 2,64 грн за кВт-ч вне зависимости от объема потребления. Впрочем, Кабмин считает необходимым повысить цены на свет в июне, чтобы обеспечить надлежащую подготовку объектов энергетики к новому отопительному сезону. Ожидается, что в осенне-зимний период 2024-2025 годов Украина столкнется с дефицитом электроэнергетических мощностей.

В четверг, 30 мая, на заседании правительства планировалось рассмотреть проект решения, предусматривающего повышение тарифа для населения на 80%, до 4,8 грн за кВт-ч при потреблении более 100 кВт-ч в месяц. Для потребителей, которые используют менее 100 кВт-ч, тариф останется прежним — 2,64 грн за кВт-ч.

Несмотря на то, что правительство так и не рассмотрело вопрос о повышении тарифов на электроэнергию для населения на указанном заседании, сомнений в, потому что они в ближайшее время вырастут у экспертов почти нет.

Как вырастут тарифы для бизнеса

Согласно решению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 1 июня 2024 года тарифы на электроэнергию для бизнеса будут повышены. В вечерние часы пик стоимость света вырастет на 20%, а в ночное время в отдельные часы более чем вдвое.

Цены на рынке "на сутки вперед" изменятся так:

с 00:00 до 07:00 и с 11:00 до 17:00 - 5,6 тыс. грн/МВт-ч (вместо 3 тыс. грн/МВт-ч);

с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 - 6,9 тыс. грн/МВт-ч (вместо 5,6 тыс. грн/МВт-ч);

с 17:00 до 23:00 – 9 тыс. грн/МВт-ч (вместо 7,5 тыс. грн/МВт-ч).

Минимальная предельная стоимость электроэнергии останется на уровне 10 грн/мВт-ч.

Цены "на балансирующем рынке" изменятся следующим образом:

с 00:00 до 07:00 – 6,6 тыс. грн/МВт-ч (вместо 4 тыс. грн/МВт-ч);

с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 - 8,25 тыс. грн/МВт-час (без изменений);

с 17:00 до 23:00 – 10 тыс. грн/МВт-ч (вместо 8,25 тыс. грн/МВт-ч);

с 23:00 до 00:00 – 8,25 тыс. грн/МВт-ч (вместо 4 тыс. грн/МВт-ч).

Минимальная предельная стоимость будет составлять 0,01 грн/МВт-ч.

Напомним, в Национальной комиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг заявили о планах пересмотреть в сторону повышения тарифы для НЭК "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию электрической энергии, а также цены для операторов систем распределения электричества. Стоимость может увеличиться с 1 июля 2024 года.

Также мы сообщали, что в Украине даже при повышении тарифа на электроэнергию отключения электричества не исчезнут. Поскольку речь идет отдельно об убыточности тарифа, а отдельно — о масштабах разрушений в энергосекторе.