Що зміниться в Україні та для українців з 1 червня 2024 року

Рахунки за комуналку та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У червні 2024 року на українців, ймовірно, очікує підвищення тарифів на електроенергію. Вони можуть зрости майже вдвічі.

Новини.LIVE розповідають, на скільки зростуть тарифи на електроенергію з 1 червня.

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Як зростуть тарифи для населення

Поточний тариф на електроенергію діє з 1 червня 2023 року. Він становить 2,64 грн за кВт-год незалежно від обсягу споживання. Втім Кабмін вважає за необхідне підвищити ціни на світло у червні, щоб забезпечити належну підготовку об'єктів енергетики до нового опалювального сезону. Очікується, що в осінньо-зимовий період 2024-2025 років Україна зіткнеться із дефіцитом електроенергетичних потужностей.

У четвер, 30 травня, на засіданні уряду планувалося розглянути проєкт рішення, яке передбачає підвищення тарифу для населення на 80%, до 4,8 грн за кВт-год за споживання понад 100 кВт-год на місяць. Для споживачів, які використовують менше ніж 100 кВт-год, тариф залишиться тим самим — 2,64 грн за кВт-год.

Не дивлячись на те, що уряд так і не розглянув питання щодо підвищення тарифів на електроенергію для населення на вказаному засіданні, сумнівів в, тому що вони найближчим часом зростуть в експертів майже не має.

Як зростуть тарифи для бізнесу

Згідно з рішенням Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 1 червня 2024 року тарифи на електроенергію для бізнесу буде підвищено. У вечірні години пік вартість світла зросте на 20%, а в нічний час в окремі години більш ніж удвічі.

Ціни на ринку "на добу вперед" зміняться так:

з 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 17:00 — 5,6 тис. грн/МВт-год (замість 3 тис. грн/МВт-год);

з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 — 6,9 тис. грн/МВт-год (замість 5,6 тис. грн/МВт-год);

з 17:00 до 23:00 – 9 тис. грн/МВт-год (замість 7,5 тис. грн/МВт-год).

Мінімальна гранична вартість електроенергії залишиться на рівні 10 грн/МВт-год.

Ціни "на ринку, що балансує" зміняться наступним чином:

з 00:00 до 07:00 – 6,6 тис. грн/МВт-год (замість 4 тис. грн/МВт-год);

з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 — 8,25 тис. грн/МВт-год (без змін);

з 17:00 до 23:00 – 10 тис. грн/МВт-год (замість 8,25 тис. грн/МВт-год);

з 23:00 до 00:00 – 8,25 тис. грн/МВт-год (замість 4 тис. грн/МВт-год).

Мінімальна гранична вартість складатиме 0,01 грн/МВт-год.

Нагадаэмо, у Національній комісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг заявили про плани переглянути у бік підвищення тарифи для НЕК "Укренерго" на передачу та диспетчеризацію електричної енергії, а також ціни для операторів систем розподілу електрики. Вартість може зрости з 1 липня 2024 року.

Також ми повідомляли, в Україні навіть за умови підвищення тарифу на електроенергію відключення електрики не зникнуть. Оскільки окремо йдеться про збитковість тарифу, а окремо — про масштаби руйнувань в енергосекторі.