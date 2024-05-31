Тарифи в Україні — Нацкомісія готує чергове підвищення з 1 липня

Працівники сфери енергетики. Фото: УНІАН

У Національній комісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заявили про плани переглянути у бік підвищення тарифи для НЕК "Укренерго" на передачу та диспетчеризацію електричної енергії, а також ціни для операторів систем розподілу електрики. Вартість може зрости з 1 липня 2024 року.

Регулятор має намір ухвалити відповідне рішення 4 червня, інформує профільне видання ExPro.

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Як пропонують змінити тарифи з 1 липня

Нацкомісія виступила з пропозицією підняти ціни так:

тариф "Укренерго" на передачу електричної енергії на 19% — до 628,65 гривні за МВт-год (для "зеленої" металургії на 27% — до 464,78 гривні за МВт-год);

тариф на послуги з диспетчерського управління на 11% — до 115,91 гривні за МВт-год.

Окрім того, регулятор пропонує змінити тарифи операторів систем розподілу на розподіл електроенергії. Очікується, що в середньому ціни зростуть так:

тарифи на розподіл для першого класу напруги — на 1,6%;

тарифи на розподіл для другого класу напруги — на 2,3%.

Також НКРЕКП хоче внести зміни до тарифів для підприємств зі складу групи VS Energy, контролери якої зараз перебувають під санкціями. Зокрема, має намір поетапно підвищити тариф на розподіл для таких компаній:

"Житомиробленерго";

"Кіровоградобленерго";

"Рівнеобленерго";

"Херсонобленерго";

"Чернівціобленерго".

Як відомо, із 1 січня 2024 року Нацкомісія підвищила тариф Укренерго на послуги із передачі на 9% — до 528,57 гривні за МВт-год, хоч планували підвищити суттєвіше.

Водночас, розмір окремого пільгового тарифу на передачу для підприємств "зеленої" електрометалургії підвищився на 74% — з 209,4 до 364,7 гривні/МВт-год.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні влада невдовзі підвищить вартість електричної енергії для населення. Нову ціну прив'яжуть до обсягу споживання.

Також ми повідомляли, в Україні навіть за умови підвищення тарифу на електроенергію відключення електрики не зникнуть. Оскільки окремо йдеться про збитковість тарифу, а окремо — про масштаби руйнувань в енергосекторі.