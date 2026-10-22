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Главная Финансы Шампиньоны в октябре подорожали: сколько придется заплатить за килограмм

Шампиньоны в октябре подорожали: сколько придется заплатить за килограмм

Ua ru
22 октября 2026 16:35
Цены на шампиньоны выросли в октябре: сколько придется заплатить за килограмм грибов Новини.LIVE
Шампиньоны на рынке. Фото: Новини.LIVE

В октябре шампиньоны в украинских супермаркетах стоят в среднем более 160 гривен за килограмм. При этом в разных торговых сетях цены различаются почти на 46 гривен. Сравнение цен поможет понять, сколько придется потратить на грибы и где килограмм обойдется дешевле.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Minfin.

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Сколько стоят шампиньоны в Украине в октябре

По данным мониторинга цен по состоянию на октябрь, средняя стоимость килограмма шампиньонов в выбранных торговых сетях составляла 164,38 гривны. Дешевле всего грибы можно было купить в Metro, а самую высокую цену зафиксировали в Megamarket.

Цены на шампиньоны в магазинах были следующими:

  • Metro — 150 гривен за килограмм;
  • Auchan — 154 гривны за килограмм;
  • Novus — 159 гривен за килограмм;
  • Megamarket — 194,50 гривны за килограмм.

Разница между самой низкой и самой высокой ценой составляла 44,50 гривны за килограмм. Поэтому перед покупкой стоит сравнить предложения магазинов, если есть возможность выбирать между торговыми сетями.

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В сентябре 2026 года средняя стоимость килограмма шампиньонов составляла 158,13 гривны. А в октябре средний ценовой показатель вырос до 164,38 гривны.

Разница составила 6,25 гривны за килограмм, или около 4%. Это означает, что за одинаковое количество шампиньонов покупателю в октябре в среднем приходилось платить больше, чем в сентябре.

Сколько придется заплатить за грибы

Расходы на шампиньоны зависят от количества, которое планируется приобрести, и цены в конкретном магазине. Если ориентироваться на средний показатель в 164,38 гривны за килограмм, то 500 граммов будут стоить примерно 82,19 гривны, а два килограмма — 328,76 гривны.

Если же покупать грибы по самой низкой из приведенных цен — 150 гривен за килограмм, — за два килограмма придется заплатить 300 гривен. По самой высокой цене, 194,50 гривны, такое же количество обойдется в 389 гривен.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что лук в Украине подорожал в десять раз по сравнению с прошлым годом. Оптовые цены на этот овощ в октябре достигали 18–20 гривен за килограмм, а весной 2027 года возможно дальнейшее подорожание из-за сокращения запасов. На стоимость влияют уменьшение площадей выращивания, погодные условия и проблемы с хранением урожая.

Также Новини.LIVE сообщали, что грецкие орехи в Украине подорожали примерно вдвое. Если раньше килограмм очищенных орехов стоил около 200 гривен, то теперь цена достигает 400 гривен. Среди причин — более скудный урожай прошлого сезона и весенние заморозки 2026 года.

деньги финансы шампиньоны цены на продукты расходы
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка

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