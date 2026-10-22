Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Печериці у жовтні подорожчали: скільки доведеться заплатити за кілограм

Печериці у жовтні подорожчали: скільки доведеться заплатити за кілограм

Ua ru
22 жовтня 2026 16:35
Ціни на печериці зросли у жовтні: скільки доведеться заплатити за кілограм грибів Новини.LIVE
Печериці на ринку. Фото: Новини.LIVE

У жовтні печериці в українських супермаркетах коштують у середньому понад 160 гривень за кілограм. Водночас у різних торговельних мережах ціни відрізняються майже на 46 гривень. Порівняння вартості допоможе зрозуміти, скільки доведеться витратити на гриби та де кілограм обійдеться дешевше.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Minfin.

Реклама

Скільки коштують печериці в Україні у жовтні

За даними моніторингу цін станом на жовтень, середня вартість кілограма печериць у вибраних торговельних мережах становила 164,38 гривні. Найдешевше гриби можна було придбати в Metro, а найвищу ціну зафіксували в Megamarket.

Ціни на печериці в магазинах були такими:

  • Metro — 150 гривень за кілограм;
  • Auchan — 154 гривні за кілограм;
  • Novus — 159 гривень за кілограм;
  • Megamarket — 194,50 гривні за кілограм.

Різниця між найнижчою та найвищою ціною становила 44,50 гривні за кілограм. Тому перед купівлею варто порівняти пропозиції магазинів, якщо є можливість обирати між торговельними мережами.

Читайте також:

Як змінилися ціни на печериці восени

У вересні 2026 року середня вартість кілограма печериць становила 158,13 гривні. А в жовтні середній ціновий показник зріс до 164,38 гривні.

Різниця становила 6,25 гривні за кілограм, або близько 4%. Це означає, що за однакову кількість печериць покупцеві в жовтні в середньому доводилося платити більше, ніж у вересні.

Скільки доведеться заплатити за гриби

Витрати на печериці залежать від кількості, яку планують придбати, та ціни в конкретному магазині. Якщо орієнтуватися на середній показник у 164,38 гривні за кілограм, то 500 грамів коштуватимуть приблизно 82,19 гривні, а два кілограми — 328,76 гривні.

Якщо ж купувати гриби за найнижчою з наведених цін — 150 гривень за кілограм, — за два кілограми доведеться заплатити 300 гривень. За найвищою ціною, 194,50 гривні, така сама кількість обійдеться у 389 гривень.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що цибуля в Україні подорожчала у десять разів порівняно з минулим роком. Гуртові ціни на овоч у жовтні сягали 18–20 гривень за кілограм, а навесні 2027 року можливе подальше подорожчання через скорочення запасів. На вартість впливають менші площі вирощування, погодні умови та проблеми зі зберіганням урожаю.

Також Новини.LIVE повідомляли, що волоські горіхи в Україні подорожчали приблизно вдвічі. Якщо раніше кілограм очищених горіхів коштував близько 200 гривень, то тепер ціна сягає 400 гривень. Серед причин — слабший урожай минулого сезону та весняні приморозки 2026 року.

гроші фінанси печериці ціни на продукти витрати
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації