Печериці на ринку. Фото: Новини.LIVE

У жовтні печериці в українських супермаркетах коштують у середньому понад 160 гривень за кілограм. Водночас у різних торговельних мережах ціни відрізняються майже на 46 гривень. Порівняння вартості допоможе зрозуміти, скільки доведеться витратити на гриби та де кілограм обійдеться дешевше.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Minfin.

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Скільки коштують печериці в Україні у жовтні

За даними моніторингу цін станом на жовтень, середня вартість кілограма печериць у вибраних торговельних мережах становила 164,38 гривні. Найдешевше гриби можна було придбати в Metro, а найвищу ціну зафіксували в Megamarket.

Ціни на печериці в магазинах були такими:

Metro — 150 гривень за кілограм;

Auchan — 154 гривні за кілограм;

Novus — 159 гривень за кілограм;

Megamarket — 194,50 гривні за кілограм.

Різниця між найнижчою та найвищою ціною становила 44,50 гривні за кілограм. Тому перед купівлею варто порівняти пропозиції магазинів, якщо є можливість обирати між торговельними мережами.

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У вересні 2026 року середня вартість кілограма печериць становила 158,13 гривні. А в жовтні середній ціновий показник зріс до 164,38 гривні.

Різниця становила 6,25 гривні за кілограм, або близько 4%. Це означає, що за однакову кількість печериць покупцеві в жовтні в середньому доводилося платити більше, ніж у вересні.

Скільки доведеться заплатити за гриби

Витрати на печериці залежать від кількості, яку планують придбати, та ціни в конкретному магазині. Якщо орієнтуватися на середній показник у 164,38 гривні за кілограм, то 500 грамів коштуватимуть приблизно 82,19 гривні, а два кілограми — 328,76 гривні.

Якщо ж купувати гриби за найнижчою з наведених цін — 150 гривень за кілограм, — за два кілограми доведеться заплатити 300 гривень. За найвищою ціною, 194,50 гривні, така сама кількість обійдеться у 389 гривень.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що цибуля в Україні подорожчала у десять разів порівняно з минулим роком. Гуртові ціни на овоч у жовтні сягали 18–20 гривень за кілограм, а навесні 2027 року можливе подальше подорожчання через скорочення запасів. На вартість впливають менші площі вирощування, погодні умови та проблеми зі зберіганням урожаю.

Також Новини.LIVE повідомляли, що волоські горіхи в Україні подорожчали приблизно вдвічі. Якщо раніше кілограм очищених горіхів коштував близько 200 гривень, то тепер ціна сягає 400 гривень. Серед причин — слабший урожай минулого сезону та весняні приморозки 2026 року.