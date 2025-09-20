Правительство расширило программу Пакунок школьника — что можно будет купить

Девочка читает книгу. Фото: Новини.LIVE

Кабинет министров Украины поддержал инициативу Министерства социальной политики, семьи и единства по расширению программы "Пакунок школьника". Так, у родителей и законных представителей первоклассников будет возможность покупать за денежную единовременную помощь также книги.

Об этом говорится на сайте Министерства социальной политики, семьи и единства.

Что изменится

Известно, с 1 октября 2025 года участниками программы станут торговые точки по всей стране, POS-терминалы которых имеют такие MCC-коды:

5641 — детская одежда;

5651 — одежда для всей семьи;

5661 — магазины обуви;

5943 — канцелярские товары;

5942 — книжные магазины;

5192 — книги, периодические издания и газеты.

К тому же с 1 января 2026 года заработает перечень магазинов, которые будут продавать товары первоклашкам за средства программы "Пакунок школьника".

Что такое "Пакунок школьника"

Это государственная программа, которая появилась по инициативе президента Украины. Так, семьи получают единовременную денежную помощь, размер которой составляет 5 тыс. гривен на каждого первоклассника.

Эти деньги можно потратить во время подготовки ребенка к школе. Родители могут купить важные для обучения - канцелярские принадлежности, одежду и обувь.

