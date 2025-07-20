Пять тысяч гривен из Пакета школьника — за сколько дней нужно потратить эти деньги

Школьный ярмарок в Киеве. Фото: УНИАН

В 2025 году родителям первоклассников выплатят по 5 тысяч гривен. Средства они будут получать в рамках государственной программы Пакет школьника. Тем временем украинцев интересует, как долго они смогут тратить предоставленные деньги.

В пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ) ответили на этот вопрос.

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В ПФУ рассказали, что заявления от родителей будут принимать до 15 ноября этого года. Это можно сделать через мобильное приложение "Дія".

"Родители или законные представители, которые не имеют соответствующей технической возможности, подают заявление в сервисный центр территориального органа ПФУ в бумажной форме", — рассказали в Пенсионном фонде.

Тратить деньги из "Пакет школьника" украинцы могут не сразу. Так, использовать их можно в течение 180 календарных дней с момента зачисления на специальный счет.

Что можно купить школьникам

За деньги можно будет купить:

школьные принадлежности;

детскую одежду;

обувь.

В целом для родителей будут доступны четыре кода, которые будут соответствовать конкретному товару. Покупать школьные принадлежности можно будет у субъектов хозяйствования, которые продают соответствующие товары.

Напомним, часть украинцев получит финансовую помощь по случаю Дня знаний. Так, по 6,5 тысячи гривен выплатят семьям, где воспитываются дети дошкольного возраста. Узнавайте также об условиях получения разовой денежной выплаты в 50 тысяч гривен.