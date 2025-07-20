Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Деньги из Пакета школьника — в какие сроки их нужно использовать

Деньги из Пакета школьника — в какие сроки их нужно использовать

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 11:00
Пять тысяч гривен из Пакета школьника — за сколько дней нужно потратить эти деньги
Школьный ярмарок в Киеве. Фото: УНИАН

В 2025 году родителям первоклассников выплатят по 5 тысяч гривен. Средства они будут получать в рамках государственной программы Пакет школьника. Тем временем украинцев интересует, как долго они смогут тратить предоставленные деньги.

В пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ) ответили на этот вопрос.

Реклама
Читайте также:

Как получить 5 тысяч гривен и как долго их можно тратить

В ПФУ рассказали, что заявления от родителей будут принимать до 15 ноября этого года. Это можно сделать через мобильное приложение "Дія".

"Родители или законные представители, которые не имеют соответствующей технической возможности, подают заявление в сервисный центр территориального органа ПФУ в бумажной форме", — рассказали в Пенсионном фонде.

Тратить деньги из "Пакет школьника" украинцы могут не сразу. Так, использовать их можно в течение 180 календарных дней с момента зачисления на специальный счет.

Что можно купить школьникам

За деньги можно будет купить:

  • школьные принадлежности;
  • детскую одежду;
  • обувь.

В целом для родителей будут доступны четыре кода, которые будут соответствовать конкретному товару. Покупать школьные принадлежности можно будет у субъектов хозяйствования, которые продают соответствующие товары.

Напомним, часть украинцев получит финансовую помощь по случаю Дня знаний. Так, по 6,5 тысячи гривен выплатят семьям, где воспитываются дети дошкольного возраста. Узнавайте также об условиях получения разовой денежной выплаты в 50 тысяч гривен.

выплаты деньги школьники родители денежная помощь пакунок школьника
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации