Исковая давность в период военного положения: что будет с долгами за коммунальные услуги в Украине

Люди за столом, квитанции с деньгами. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Многие украинцы убеждены, что из-за военного положения старые долги за коммунальные услуги можно не платить, а суды их просто «списывают». На самом деле, если игнорировать счета за воду, газ, тепло или электроэнергию, долг никуда не исчезнет. В то же время есть нюансы, при которых коммунальному предприятию могут отказать в взыскании.

Что такое исковая давность и в каких случаях она действительно может помочь должнику, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на адвокатское объединение "Защита".

Исчезает ли долг из-за военного положения

Само по себе военное положение не отменяет долги за коммунальные услуги.

Если человек не платит, долг продолжает существовать. Но есть важный нюанс — сроки, в течение которых коммунальное предприятие может обратиться в суд.

Что такое исковая давность

По закону у коммунального предприятия есть три года, чтобы подать в суд иск о взыскании долга. Если этот срок истек, это еще не означает, что долг автоматически аннулируется. Но суд может отказать в его взыскании.

Как война повлияла на эти сроки

Во время военного положения течение исковой давности было приостановлено. Из-за этого многие решили, что сроки больше не действуют вообще.

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Юристы объясняют: сроки не отменили, а лишь приостановили. После завершения военного положения или изменения в законах они вновь начнут действовать.

Поэтому не стоит считать, что все старые коммунальные долги теперь «бессрочные».

Когда суд может отказать коммунальным службам

Суд может отказать в взыскании задолженности, если:

предприятие обратилось слишком поздно;

истек срок исковой давности;

сам должник попросил суд применить исковую давность.

Именно последний пункт очень важен.

Почему об исковой давности нужно заявить самостоятельно

Суд не проверяет это автоматически. Если вы не сообщите суду, что срок исковой давности уже истек, иск могут удовлетворить и взыскать даже старый долг.

Поэтому, если дело уже оказалось в суде, важно не игнорировать его и своевременно подать возражение.

В каких случаях долг ещё можно оспорить

Адвокаты отмечают, что коммунальным службам могут отказать, если:

долг был начислен более трех лет назад;

нет доказательств, что услуги действительно предоставлялись;

человек фактически не проживал в квартире в период, за который начислили плату;

коммунальное предприятие допустило ошибки при начислении оплаты.

В каждой ситуации обстоятельства разные, поэтому решение зависит от конкретных документов и имеющихся доказательств.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что из-за коммунальных долгов украинцы все чаще отстаивают свои права в судах. Бывает, что в платежках появляются суммы, с которыми люди не согласны, но теперь просто требовать оплату от потребителя нельзя. Верховный Суд пояснил, что сначала нужно проверить, правильно ли произведены начисления и предоставлена ли услуга.

Также Новини.LIVE писали, что во время войны должников по кредитам защитили от жестких требований банков. Но сейчас финучреждения хотят изменить эти правила и вернуть старые механизмы взыскания долгов. Эксперты предупреждают о рисках для обычных украинцев.