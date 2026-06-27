Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Пенсию могут удержать за долги: кому это грозит

Пенсию могут удержать за долги: кому это грозит

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2026 13:35
Пенсию могут удержать за долги: Верховный Суд объяснил, как не потерять деньги
Пенсионеры на улице, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини. LIVE

Многие украинские пенсионеры считают, что во время войны их пенсии защищены от взыскания по долгам. Однако Верховный Суд заявляет: если пенсия поступает на обычную банковскую карту, средства могут быть списаны, а вернуть их будет сложно.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

В суд обратился пенсионер, который требовал вернуть деньги, списанные частным исполнителем с банковского счета для погашения долга. Мужчина объяснял, что на карту поступала только пенсия, а во время военного положения закон запрещает обращать взыскание на такие выплаты.

Однако суд отказал в иске. Причина в том, что счет был открыт как обычный, а не специальный пенсионный. Из-за этого банк не имел возможности определить, что средства на нем являются именно пенсионными, и арестовал деньги.

Почему одной пенсионной карты недостаточно

Суд подчеркивает, что сам факт получения пенсии на банковскую карту еще не означает автоматической защиты средств.

Читайте также:

Если счет не имеет специального режима использования, банк не обязан самостоятельно устанавливать происхождение каждой гривны и отказываться выполнять постановление исполнителя.

То есть даже если человек получает только пенсию, деньги могут быть списаны, если он не подтвердит их назначение.

Что должен сделать пенсионер

Суд также обратил внимание на то, что должник мог защитить себя еще в ходе исполнительного производства.

Для этого необходимо было:

  • предоставить частному исполнителю документы, подтверждающие, что счет используется для получения пенсии;
  • подать заявление о снятии ареста с этих средств;
  • в случае отказа своевременно обжаловать действия исполнителя.

Поскольку этого сделано не было, суд не усмотрел оснований возлагать ответственность на банк или частного исполнителя.

Как не лишиться пенсии из-за долгов

Юристы советуют пенсионерам не ждать, пока средства будут списаны. Если возбуждено исполнительное производство, следует как можно скорее уведомить исполнителя о том, что на счет поступает пенсия, и предоставить соответствующие справки.

Также лучше использовать именно пенсионный счет или другой счет со специальным режимом использования, если это возможно.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинские военные могут терять значительные суммы из-за ошибок при начислении зарплаты. А это напрямую влияет на будущую пенсию. Юристы советуют после увольнения или во время службы проверять правильность всех выплат, ведь в случае выявления недоплат их можно требовать через официальное обращение или даже в суде.

Также Новини.LIVE писали, что некоторые украинцы могут получить повышенную пенсию за особые заслуги перед государством. Речь идет о надбавке к основной пенсии, которую выплачивают за выдающиеся достижения или государственные награды. В 2026 году её размер составит ориентировочно от 597 до 908 грн ежемесячно в зависимости от статуса пенсионера.

пенсии пенсионеры долги
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации