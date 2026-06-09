Долги за коммуналку могут признать незаконными: как защититься от сомнительных начислений

Женщина с документами, судебное решение, калькулятор, счета за коммуналку. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Споры с коммунальщиками из-за сомнительных начислений являются типичными для многих украинцев. Но не спешите с оплатой. Верховный Суд запретил взыскивать долги автоматически, пока не будет доказана каждая цифра в платежке.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Показательное судебное дело появилось в Броварах. Там местное коммунальное предприятие попыталось принудительно взыскать с владелицы квартиры 14 605 гривен за отопление. Женщина платить отказалась. Она заявила, что система в доме постоянно ломалась, а счета просто рисовали с потолка.

Местный и апелляционный суды аргументы потребительницы даже слушать не стали. Женщину заставляли сначала полностью вернуть деньги поставщику, а уже потом в отдельном процессе оспаривать качество услуг.

Однако Верховный Суд отменил это решение, назвав действия судей преждевременными и противоправными. Дело вернули на рассмотрение и зафиксировали два важных правила:

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Запрет на авансовые требования. Нельзя требовать деньги, пока суд тщательно не проверит точность начислений.

Нельзя требовать деньги, пока суд тщательно не проверит точность начислений. Аннулирование незаконного долга. Если счета выставляли с нарушениями, то и сам долг автоматически становится незаконным.

Так что теперь местным судам придется одновременно рассматривать и претензии теплосети, и жалобы жительницы.

Что следует знать потребителям

Если жилищно-коммунальное предприятие подает на вас в суд из-за задолженности, вы можете непосредственно в этом же заседании подать встречный иск и требовать:

Комплексной проверки тарифов — суд обязан изучить законность расценок и точность формул поставщика.

Оценки реального качества услуг — вы имеете полное право доказать, что вода или тепло в квартире не соответствовали установленным нормам.

Официального перерасчета — все суммы, которые появились из-за технических ошибок или сбоев, должны быть аннулированы.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что банки хотят ужесточить правила взыскания долгов по кредитам. Финучреждения просят разрешить быстрее взимать долги, снова начислять штрафы и в отдельных случаях забирать залоговое жилье.

Также Новини.LIVE сообщали, что банк может забрать ипотечное жилье, если человек длительное время не платит кредит. Это происходит через суд или путем переоформления квартиры на банк. После этого должнику обычно дают около месяца, а дальше будут выселять принудительно.