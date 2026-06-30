Позовна давність під час воєнного стану: що буде з боргами за комунальні послуги в Україні

Люди за столом, платіжки з грошима. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Багато українців переконані, що через воєнний стан старі борги за комуналку можна не платити, а суди їх просто "списують". Насправді ж, якщо ігнорувати платіжки за воду, газ, тепло чи електроенергію, борг нікуди не зникне. У той же час є нюанси, коли комунальному підприємству можуть відмовити у стягненні.

Що таке позовна давність і в яких випадках вона справді може допомогти боржнику, розповідає Новини.LIVE з посиланням на адвокатське об’єднання "Захист".

Чи зникає борг через воєнний стан

Сам по собі воєнний стан не скасовує борги за комуналку.

Якщо людина не платить, борг продовжує існувати. Але є важливий нюанс — строки, протягом яких комунальне підприємство може звернутися до суду.

Що таке позовна давність

За законом комунальне підприємство має три роки, щоб подати до суду позов про стягнення боргу. Якщо цей строк минув, це ще не означає, що борг автоматично анулюється. Але суд може відмовити у його стягненні.

Як війна вплинула на ці строки

Під час воєнного стану перебіг позовної давності було зупинено. Через це багато хто вирішив, що строки більше не діють взагалі.

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Юристи пояснюють: строки не скасували, а лише поставили на паузу. Після завершення або зміни у законах вони знову продовжать свою дію.

Тому не варто вважати, що всі старі комунальні борги тепер "безстрокові".

Коли суд відмовити комунальникам

Суд може відмовити у стягненні боргу, якщо:

підприємство звернулося занадто пізно;

сплив строк позовної давності;

сам боржник попросив суд застосувати позовну давність.

Саме останній пункт дуже важливий.

Чому про позовну давність потрібно заявити самому

Суд не перевіряє це автоматично. Якщо ви не повідомите суд, що строк позовної давності вже минув, позов можуть задовільнити і стягнути навіть старий борг.

Тому, якщо справа вже опинилась у суді, важливо не ігнорувати її та вчасно заперечити.

У яких випадках борг ще можна оскаржити

Адвокати зазначають, що комунальникам можуть відмовити, якщо:

борг нарахували більше трьох років тому;

немає доказів, що послуги дійсно надавалися;

людина фактично не проживала у квартирі в період, за який нарахували плату;

комунальне підприємство припустилося помилок під час нарахування оплати.

У кожній ситуації обставини різні, тому рішення залежить від конкретних документів і наявних доказів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що через комунальні борги українці все частіше відстоюють свої права у судах. Буває, що у платіжках з’являються суми, з якими люди не згодні, але тепер просто вимагати оплату від споживача не можна. Верховний Суд пояснив, що спочатку потрібно перевірити, чи правильно зроблені нарахування та надана послуга.

Також Новини.LIVE писали, що під час війни боржників за кредитами захистили від жорстких вимог банків. Але зараз фінустанови хочуть змінити ці правила і повернути старі механізми стягнення боргів. Експерти попереджають про ризики для звичайних українців.